Ciudad Magazine prepara un fin de semana lleno de cine para todos los gustos, con estrenos, clásicos y un especial dedicado a Meg Ryan. No te pierdas la programación completa:
🗓️ Sábado 8 – Estrenos y clásicos de CM
- 12:30 – ROBOCOP (2014): La icónica historia del policía mitad hombre, mitad máquina.
- 14:30 – LA CACERÍA (The Hunted, 2003): Acción y suspenso en una intensa persecución.
- 16:00 – FUEGO CRUZADO (Fire with Fire, 2012): Thriller cargado de adrenalina y venganza.
- 17:45 – OPERACIÓN VALKIRIA (Valkyrie, 2008): Basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial.
- 19:45 – MISSISSIPPI EN LLAMAS (Mississippi Burning, 1988): Drama histórico sobre la lucha por los derechos civiles.
- 22:00 – CÓDIGOS DE GUERRA (Windtalkers, 2002) – ESTRENO / CLÁSICOS DE CM: Acción bélica que no te podés perder.
🗓️ Domingo 9 – Especial Meg Ryan
Celebra el talento de Meg Ryan con sus películas más icónicas.
- 13:15 – ATRAPADO POR AMOR (Serious Moonlight, 2009)
- 14:45 – BESO FRANCÉS (French Kiss, 1995)
- 16:30 – SINTONÍA DE AMOR (Sintonía de amor, 1993)
- 18:30 – CUANDO HARRY CONOCIÓ A SALLY… (When Harry Met Sally…, 1989)
Además, especiales del domingo a la noche:
- 20:00 – EXTRAÑOS EN LA NOCHE (2012) – CineNacional / PANTALLA GRANDE
- 22:00 – GODZILLA (1998) – GRAN CINE DEL DOMINGO