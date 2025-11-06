Ciudad Magazine prepara un fin de semana lleno de cine para todos los gustos, con estrenos, clásicos y un especial dedicado a Meg Ryan. No te pierdas la programación completa:

🗓️ Sábado 8 – Estrenos y clásicos de CM

12:30 – ROBOCOP (2014) : La icónica historia del policía mitad hombre, mitad máquina.

14:30 – LA CACERÍA (The Hunted, 2003) : Acción y suspenso en una intensa persecución.

16:00 – FUEGO CRUZADO (Fire with Fire, 2012) : Thriller cargado de adrenalina y venganza.

17:45 – OPERACIÓN VALKIRIA (Valkyrie, 2008) : Basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial.

19:45 – MISSISSIPPI EN LLAMAS (Mississippi Burning, 1988) : Drama histórico sobre la lucha por los derechos civiles.

22:00 – CÓDIGOS DE GUERRA (Windtalkers, 2002) – ESTRENO / CLÁSICOS DE CM: Acción bélica que no te podés perder.

🗓️ Domingo 9 – Especial Meg Ryan

Celebra el talento de Meg Ryan con sus películas más icónicas.

13:15 – ATRAPADO POR AMOR (Serious Moonlight, 2009)

14:45 – BESO FRANCÉS (French Kiss, 1995)

16:30 – SINTONÍA DE AMOR (Sintonía de amor, 1993)

18:30 – CUANDO HARRY CONOCIÓ A SALLY… (When Harry Met Sally…, 1989)

Además, especiales del domingo a la noche: