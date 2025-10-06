El nuevo tráiler de Depredador: Tierras Salvajes le dio un giro inesperado a la franquicia: esta vez la criatura alienígena no será el villano de turno, sino el eje absoluto de la historia.

Después del éxito arrollador de Predator: Prey (2021), esta franquicia de ciencia ficción vuelve a apostar fuerte. Dan Trachtenberg, el director que sorprendió con la entrega anterior, fue convocado nuevamente para ponerse al frente de este nuevo capítulo, que llevará el título internacional de Badlands y estará ambientado en el futuro.

Póster de Depredador: Tierras Salvajes (Foto: gentileza Disney)

La gran novedad de esta película es que, aunque cuenta con una estrella como Elle Fanning en el papel principal, el foco estará puesto en el propio Depredador. Por primera vez, la trama se contará desde la perspectiva de la criatura, explorando sus motivaciones y mostrando un costado nunca antes visto.

PREDATOR: BADLANDS INAUGURA UN NUEVO PUNTO DE VISTA EN LA FRANQUICIA DEL CAZADOR INTERGALÁCTICO

“La criatura está al frente y al centro, liderando la carga. Sigue siendo rudo, pero hay algo ahí que también te conmueve emocionalmente. Crear un personaje con el que te conectes, pero que también te intimide mucho, ha sido un desafío. Pero emocionante”, reveló el equipo detrás del film.

Hasta ahora, el Depredador siempre tuvo sus momentos de gloria en cada película, pero nunca se profundizó en lo que lo mueve realmente. Esta vez, la apuesta es mostrarlo como un personaje complejo, capaz de generar empatía y miedo al mismo tiempo.

Fotograma de Depredador: Tierras Salvajes (Foto: gentileza Disney)

Depredador: Tierras Salvajes marca un antes y un después para la franquicia. Con la producción de 20th Century Studios bajo el ala de Walt Disney Studios, la película busca conquistar tanto a los fanáticos de siempre como a una nueva generación de espectadores.

