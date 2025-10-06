La espera terminó: la séptima temporada de The Kardashians ya tiene tráiler oficial y su estreno en Disney+ Latinoamérica está confirmado para el jueves 23 de octubre de 2025.

La exitosa serie original regresa con más drama, emociones intensas y momentos que prometen sorprender incluso a los fans más fieles.

¿Cuándo se estrena la temporada 7 de The Kardashians?

La nueva entrega de The Kardashians llegará en exclusiva a Disney+ el 23 de octubre, con un nuevo episodio cada jueves. Además, las seis temporadas anteriores ya están disponibles en la plataforma para quienes quieran ponerse al día o revivir los mejores momentos del reality más famoso del mundo.

El regreso más esperado: drama, familia y evolución

La serie está protagonizada por Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

En esta nueva temporada, Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner vuelven a abrir las puertas de su vida personal y profesional.

La familia Kardashian-Jenner enfrenta desafíos emocionales, revive conflictos del pasado y sigue impulsando sus carreras, negocios y relaciones en medio del constante escrutinio mediático.

“Se siente como en los viejos tiempos”, prometen desde la producción. Esta temporada ofrece una mirada más íntima y profunda de cada una de las integrantes del clan, quienes continúan construyendo un legado que ya marcó a toda una generación.

Producción y equipo detrás de The Kardashians

La serie está producida por Ben Winston (Fulwell 73) junto con Danielle King, Emma Conway, Elizabeth Jones y Erin Foye. Las propias protagonistas —Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie— también participan como productoras ejecutivas, reafirmando su control creativo sobre el contenido que comparten con sus seguidores.