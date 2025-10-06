History celebra sus 25 años en América Latina con el estreno de El Viejo Oeste con Kevin Costner, una impactante docuserie que se podrá ver desde el lunes 6 de octubre a las 22.40, y que invita a recorrer la historia del nacimiento del Oeste norteamericano a través de una mirada profunda y renovada sobre sus protagonistas y conflictos.

La producción, presentada y producida por el ganador del Oscar Kevin Costner, junto a la historiadora Doris Kearns Goodwin y la compañía RadicalMedia, ofrece una versión más humana y realista del “Lejano Oeste”, alejándose de los clichés del género. La serie cuenta con ocho episodios y estrenará dos capítulos por semana en la pantalla de History.

Fotograma de El Viejo Oeste con Kevin Costner (Foto: gentileza prensa History)

“Doris y yo estamos realmente comprometidos con contar las cosas como realmente sucedieron. Nuestra historia no nos avergüenza, nos ilumina”, afirma Costner sobre el enfoque de la docuserie, que combina dramatizaciones, material de archivo y testimonios de expertos para recrear un siglo de historia, desde fines del XVIII hasta inicios del XX.

KEVIN COSTNER REGRESA A LA TV CON “EL VIEJO OESTE”M UNA DOCUSERIE PARA CELEBRAR LOS 25 AÑOS DE HISTORY

Por su parte, Goodwin resalta la inclusión de las mujeres en este retrato histórico: “Una de las cosas que intentamos hacer, y que no se ha hecho mucho antes, es incluir a las mujeres. No eran solo cowboys y tiroteos. También hubo mujeres que se levantaron y fueron increíblemente fuertes”.

El ciclo aborda desde las expediciones de Lewis y Clark hasta las batallas de los pueblos originarios lideradas por Red Cloud y Crazy Horse, sin olvidar a figuras como Joaquin Murrieta. “A veces vemos a las personas en su momento de gloria, pero entender su historia previa también es fascinante”, reflexiona Costner.

Fotograma de El Viejo Oeste con Kevin Costner (Foto: gentileza prensa History)

Con la impronta de History, El Viejo Oeste con Kevin Costner combina entretenimiento, rigor histórico y emoción, para revisitar las raíces de los Estados Unidos y reflexionar sobre las luchas que siguen marcando su identidad.

