Universal+ renovará sus propuestas en octubre con producciones que combinan humor, drama, terror, acción y documental, con estrenos que prometen cautivar al público.

Entre las novedades se destacan la temporada 51 de Saturday Night Live, la tercera entrega de SurrealEstate, la aterradora Teacup, la adrenalínica Hotel Costiera y el esperado documental Matthew Perry: A Hollywood Tragedy.

El clásico Saturday Night Live regresa el 4 de octubre con su temporada 51, tras el fenómeno de su aniversario número 50 que obtuvo 11 premios Emmy®. El ciclo creado por Lorne Michaels apuesta por nuevas figuras, sketches renovados y el mismo humor corrosivo que lo convirtió en un ícono televisivo.

Surreal Estate (Foto: gentileza Universal+)

El 10 de octubre se estrena la tercera temporada de SurrealEstate, la serie canadiense que mezcla drama y fenómenos paranormales. Luke Roman (Tim Rozon) y Susan Ireland (Sarah Levy) vuelven al frente de The Roman Agency, para enfrentarse a casas embrujadas y demonios, en una trama que combina terror, comedia y emoción.

LOS ESTRENOS QUE UNIVERSAL+ LANZARÁ EN OCTUBRE

El 17 de octubre llega Teacup, producción de James Wan, basada en la novela Stinger. Con Yvonne Strahovski y Scott Speedman, la historia retrata a una familia que descubre extraños sucesos en su granja de Georgia. Stephen King la definió como “extraña, claustrofóbica y espeluznante”, convirtiéndola en una cita obligada para los amantes del género.

Teacup (Foto: gentileza Universal+)

Otra gran apuesta será Hotel Costiera, que desembarca el 24 de octubre. Con Jesse Williams como un exmarine que se instala en la Costa Amalfitana, la serie combina acción, misterio y humor en un entorno paradisíaco atravesado por desapariciones y secretos familiares.

Hotel Costiera (Foto: gentileza Universal+)

Finalmente, el 28 de octubre se estrena Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, un documental que recorre la vida, las luchas y la trágica muerte del inolvidable Chandler de Friends. Con testimonios exclusivos, promete ser uno de los contenidos más conmovedores del mes.

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy (Foto: gentileza Universal+)

