La película argentina Cuando Frank conoció a Carlitos, dirigida por Karina Insausti y con la producción ejecutiva de Roxana Pulido Aguado, fue la gran ganadora del XIII Festival Internacional de Cine de la Mujer – CINEFEM 2025, al obtener dos de los galardones más importantes (premios del público):

Voto del Público a Mejor Película Iberoamericana

Voto del Público a Mejor Largometraje del Festival

Foto de la transmisión de la película en el festival.

El evento, que se desarrolló del 17 al 21 de septiembre en Punta del Este bajo el lema “Con una mirada de mujer”, se consolida como un referente cultural que combina cine, turismo y perspectiva de género, atrayendo a invitados de todo el mundo.

Foto de la transmisión de la película en el festival

Un reconocimiento internacional para el cine argentino

El filme, que cuenta con los autores y productores Gustavo González y Raúl López Rossi, junto a un equipo técnico y artístico de gran talento, se destacó entre producciones de España, Alemania, India, Chile y Reino Unido.

Foto: prensa

La directora Karina Insausti y la productora ejecutiva Roxana Pulido Aguado viajaron especialmente invitadas por el director del festival, Fernando Goldsman, y la vicedirectora Stella Ruiz, para participar de la premiación. Ambas celebraron con emoción este doble reconocimiento:

“Estamos felices por todos los reconocimientos que venimos recibiendo y profundamente agradecidas a CINEFEM por este premio que nos impulsa a seguir creando cine con compromiso y emoción”, expresaron Insausti y Pulido Aguado.

Fernando Goldsman, Mimí Ardú, Stella Ruíz, María Núñez, Roxana Pulido Aguado y Karina Insausti.

Ganadores y jurado del festival.

Directora Karina Insausti y Prod. Ejecutiva Roxana Pulido Aguado.

El festival que potencia el cine hecho por mujeres

El CINEFEM – Con una Mirada de Mujer es el único festival internacional de cine en Punta del Este con entrada libre y gratuita, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y el Municipio de Punta del Este.

Año tras año, se ha convertido en una plataforma que visibiliza y premia el trabajo de directoras, guionistas, actrices y productoras, consolidándose como un espacio único en la región.

La reconocida periodista de cine en festivales María Nuñez y el periodista moderador uruguayo Sr. Palumbo junto a las ganadoras argentinas.

Un nuevo logro para Cuando Frank conoció a Carlitos

Tras recibir importantes reconocimientos en distintos certámenes, la película continúa sumando prestigio internacional.

El triunfo en CINEFEM confirma la fuerza de una producción que emociona tanto a la crítica como al público, posicionando a sus creadoras y a todo el equipo argentino como referentes del cine iberoamericano actual.