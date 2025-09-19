Después de romper todos los récords con su primera temporada, “En el barro”, el spin-off de El Marginal, ya tiene todo listo para su regreso a Netflix. La ficción argentina, que conquistó a millones de espectadores y se metió en el Top 10 de 41 países, prepara una segunda entrega que promete redoblar la apuesta.

Carolina Ramírez en En el barro. Crédito: Instagram

El fenómeno de “En el barro”: cómo fue el éxito de la primera temporada

La serie, producida por Underground y Netflix, expandió el universo de El Marginal y llevó la acción al penal femenino de La Quebrada. Allí, la historia de Gladys Guerra, “La Borges” (interpretada por Ana Garibaldi), y un grupo de mujeres que luchan por sobrevivir tras las rejas, atrapó tanto al público argentino como al internacional.

Con solo ocho capítulos, la trama mostró la crudeza del encierro, las divisiones entre grupos y la pelea por derechos y beneficios. El grupo de “Las embarradas” se convirtió en el corazón de la serie, con un elenco de lujo: Valentina Zenere, Rita Cortese, Cecilia Rosetto, Lorena Vega, la China Suárez, Juana Molina, el debut actoral de María Becerra y la participación de Alejandra “Locomotora” Oliveras.

La Locomotora Oliveras como Rocky en "En el barro". Foto: Netflix

El impacto fue inmediato: 5,6 millones de visualizaciones en la semana de estreno y un lugar de privilegio en el ranking mundial de series de habla no inglesa.

Cuándo se estrena “En el barro 2” en Netflix

El éxito fue tan grande que Netflix no tardó en confirmar la segunda temporada. Aunque todavía no hay una fecha oficial, todo indica que “En el barro 2” podría llegar en el verano de 2026, ya que los capítulos ya fueron grabados y la expectativa es enorme.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Qué se sabe de la trama y los nuevos personajes

La nueva temporada trae novedades fuertes. La China Suárez tendrá un papel central como Nicole, una escort de lujo que termina presa. Si bien su participación en la primera temporada fue mínima y generó rumores de recortes, la propia actriz confirmó que su personaje debutará con todo en esta segunda entrega.

Además, se suman nombres de peso: Verónica Llinás en un rol antagónico, Victorio D’Alessandro y Charo López. También se supo que el personaje de la fallecida Alejandra “Locomotora” Oliveras tendrá mayor desarrollo, convirtiéndose en una de las figuras más esperadas por los fans.

El universo de “El Marginal” sigue creciendo

"En el barro" en Netflix | Créditos: X @chenetflix

Con “En el barro”, el universo de El Marginal demostró que todavía tiene mucho para contar. La mirada sobre el penal femenino, la construcción de una identidad colectiva y la lucha por sobrevivir en un ambiente hostil son algunos de los ejes que seguirán marcando la historia.

La segunda temporada promete más drama, nuevos conflictos y personajes que darán que hablar. Los fanáticos ya cuentan los días para volver a sumergirse en el mundo de “Las embarradas”.