Con apenas 6 años, Cata Rendón sorprendió al público al sumarse al elenco de “En el barro”, el spin-off de El Marginal que estrenó Netflix el 14 de agosto de 2025. Hasta hace poco iba al jardín, pero ahora se luce en una de las series más intensas del año, en un rol breve pero cargado de ternura.

En la ficción, interpreta a Brisa, una niña que aparece dentro del duro contexto de una cárcel de mujeres. Su presencia aporta inocencia y humanidad en medio de una trama marcada por la violencia y la lucha por sobrevivir.

“Cata tiene muchos amigos, le encanta bailar y pintar. Ahora asiste al Del Viso Day School, con doble escolaridad”, contó su mamá, Flavia Mignogna, orgullosa de este primer paso en la actuación. Aunque estaba inscripta en una agencia, “En el barro” fue su primera vez frente a cámara.

La oportunidad llegó casi por casualidad: recibieron un mail de la agencia Saigón convocándola a un casting. “Lo hicimos en casa, tenía que acostarse y hacerse la dormida. Mandamos también unas fotos y a los días nos avisaron que había quedado”, recordó Flavia.

Cata Rendón, la nena de José C. Paz que debutó como actriz en “En el barro”. Crédito: Instagram/@catarendon03

CATA RENDÓN, DE LA ESCUELA AL SET DE NETFLIX

Para acompañarla, la producción le asignó una coach exclusiva, María, quien la introdujo al mundo del rodaje a través de juegos. Así, poco a poco, la pequeña actriz fue perdiendo los miedos iniciales y ganando confianza en un set repleto de cámaras, técnicos y actores.

“Al principio costó un poco, pero el equipo la respetó muchísimo y siempre la contuvo”, contó su mamá. Incluso hubo escenas que quedaron en la memoria familiar, como una que grabó con un perro y salió de manera completamente natural.

Acompañada siempre por sus padres y su hermana mayor, Cata vivió semanas intensas entre la escuela y las grabaciones. Su mamá recuerda la emoción de verla desenvolverse en un ámbito tan exigente: “No pensé nunca que podía hacerlo con tanta naturalidad. Verla actuar fue pura emoción”.

Hoy, Cata regresó a su vida cotidiana en José C. Paz: la escuela, los juegos y sus amigos. Pero su debut en Netflix dejó una huella imborrable. “Lo más importante es que haga lo que le gusta. Y sé que disfrutó mucho de esta experiencia. Estoy segura de que va a llegar muy lejos”, concluyó Flavia.