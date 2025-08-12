Este lunes Mechi Lambre, Nacho Di Marco y Coraje Ábalos se vistieron de fiesta para la presentación de Bon Vivant, la primera microficción vertical de The Eleven Hub.

El evento tuvo lugar una sala de cine de Palermo, donde figuras del espectáculo, la industria cinematográfica, y la prensa especializada se reunieron para celebrar este innovador proyecto.

Una Noche de Estreno

Los asistentes fueron recibidos con un cóctel de bienvenida que preparó el ambiente para una experiencia única, seguida de la proyección de los primeros capítulos de la serie de la nueva unidad creativa de SDO PR & Entertainment.

Así es Bon Vivant, la microficción vertical

Esta proyección permitió a los presentes sumergirse en el vibrante universo de “Bon Vivant”, una propuesta audiovisual que promete captar la atención de las audiencias digitales.

El elenco, compuesto por reconocidos talentos como Mechi Lambre, Nacho Di Marco, Coraje Ábalos, Abril Di Yorio, Dany Martins, Lio Ferro y Juan Colucho, compartió anécdotas del rodaje y expresó su entusiasmo por la llegada de esta ficción a las plataformas digitales.

Los protagonistas de Bon Vivant.

Innovación en la Ficción Argentina

“Bon Vivant” marca un hito en la ficción argentina con su formato diseñado específicamente para audiencias digitales. Con episodios que oscilan entre 1:30 y 3 minutos, rodados en vertical y con una estética cinematográfica, esta serie presenta un relato ágil que combina romance, engaños y tensión psicológica.

Los protagonistas de Bon Vivant.

Creada por Loli Miraglia y dirigida por Jorge Bechara, la producción ejecutiva está a cargo de Flor Visconti, consolidando a The Eleven Hub como un referente local en un lenguaje narrativo que está en plena tendencia global.

Los protagonistas de Bon Vivant.

La música original de la microficción, compuesta por Loishka, incluye el tema central “Ángel” del cantautor NECH, estrenado el 24 de julio, que acompaña los momentos más intensos de la trama.

Sobre Bon Vivant

“Bon Vivant” es una microficción vertical que fusiona drama, romance y misterio, diseñada estratégicamente para plataformas digitales.

Los protagonistas de Bon Vivant.

Su estreno no solo representa el debut de The Eleven Hub, sino también el compromiso de SDO PR & Entertainment de desarrollar contenidos originales que resuenen con las tendencias y hábitos de consumo actuales.

Los protagonistas de Bon Vivant.

Con la llegada de “Bon Vivant”, los espectadores pueden esperar una nueva forma de narración que desafía las convenciones tradicionales, invitándolos a disfrutar de historias breves pero impactantes.