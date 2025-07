Netflix sumó a su catálogo Bodkin, una serie de siete episodios que mezcla el thriller, la comedia negra y la sátira del true crime.

Ambientada en un pueblo de Irlanda, la historia sigue a un grupo de podcasters que se embarca en la investigación de una desaparición múltiple ocurrida décadas atrás.

// Final explicado de ‘Sara, la mujer en las sombras’, la serie de 6 capítulos de Netflix

Pero lo que parece un caso más para su programa pronto se convierte en una trama mucho más oscura y peligrosa de lo que esperaban.

Quiénes actúan en la serie Bodkin

El elenco principal está encabezado por Will Forte, actor y comediante estadounidense conocido por su trabajo en Saturday Night Livey The Last Man on Earth. En Bodkin interpreta a Gilbert, un podcaster con buenas intenciones pero poca calle.

El tráiler oficial de Bodkin, la comedia negra de 7 capítulos que está en Netflix.

Siobhán Cullen, actriz irlandesa vista en series como The Dryy Obituary, encarna a Dove, una periodista con un pasado oscuro que no confía en nadie y detesta los relatos de crímenes vendidos como entretenimiento.

Completa el trío Robyn Cara, quien interpreta a Emmy, la joven asistente del podcast. Cara ha trabajado en producciones como Ackley Bridge y The Rising.

Ambientada en un pueblo de Irlanda, la historia sigue a un grupo de podcasters.

También se destacan David Wilmot como Seamus, un pescador local que parece saber más de lo que dice, y Chris Walley, conocido por The Young Offenders, como uno de los personajes clave del pueblo.

Quién es el creador de la serie de Netflix

La serie fue creada por Jez Scharf, quien también se desempeña como guionista principal.

Además, uno de los productores ejecutivos es Barack Obama, a través de la productora Higher Ground, que fundó junto a Michelle Obama.

Qué otras series puedo ver sobre podcasters

En los últimos años, el podcast dejó de ser un simple formato de audio para convertirse en un disparador narrativo que conquistó al mundo audiovisual. Ya no se trata solo de escuchar voces en off contando historias: ahora, esas voces tienen rostros, motivaciones ocultas, conflictos personales y, muchas veces, una irresistible inclinación por meterse donde no las llaman.

Además de Bodkin, otra serie destacada es Only Murders in the Building, una comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez disponible en Disney+.

Siobhán Cullen, actriz irlandesa vista en series como The Dry y Obituary, encarna a Dove.

En esa ficción, tres vecinos de un edificio neoyorquino se ven envueltos en un crimen real y deciden grabar un podcast para resolver el caso. En este caso, la burla pasa también por el true crime.

En un registro más sombrío, Home Before Dark, de Apple TV+, se basa en la historia real de Hilde Lysiak, una periodista que se hizo famosa por investigar un asesinato en su vecindario.

Aunque la protagonista es muy joven, su perseverancia periodística la lleva a enfrentarse con adultos escépticos y una red de secretos enterrados. Si bien no gira en torno a un podcast per se, comparte su espíritu: la búsqueda de la verdad por medios alternativos, impulsada por una voz individual con muchas preguntas.

// De qué trata Los sobrevivientes, la impactante serie de 6 capítulos de Netflix

También merece mención Truth Be Told, con Octavia Spencer en el rol de una periodista convertida en podcaster que reabre casos judiciales dudosos. La serie no solo se mete en los entretelones del crimen, sino también en las consecuencias éticas y emocionales de convertir esas historias en contenido. Está en Apple TV+.