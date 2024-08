Las historias de crimen y misterio capturaron la imaginación del público en la literatura, el cine y la televisión, y “Only Murders in the Building” se consolidó como una propuesta refrescante en este género. La cuarta temporada ya está disponible en Disney+ y acá te contamos todo lo que tenés que saber sobre esta serie portagonizada por Selena Gomez.

¿De qué trata la cuarta temporada de “Only Murders in the Building”?

La trama de las primeras temporadas, creada por Steve Martin y John Hoffman, nos presentó a tres personajes únicos: Oliver, un director de teatro frustrado; Charles, un actor con un pasado estelar en televisión; y Mabel, una joven con un pasado enigmático. Juntos, crearon un podcast para resolver asesinatos en su edificio neoyorquino.

En la tercera temporada la serie llevó a los personajes al bullicioso mundo de Broadway, donde un asesinato durante una ambiciosa producción teatral los llevó a una nueva investigación llena de intriga y secretos entre actores.

La cuarta temporada marca un cambio significativo de escenario, trasladándose de Nueva York a Los Ángeles y adentrándose en el vibrante mundo de Hollywood. Según la sinopsis de Hulu, Charles, Oliver y Mabel deben lidiar con las secuelas del impactante final de la tercera temporada y descubrir más sobre el enigmático Sazz Pataki, el doble de Charles. La intriga aumenta cuando se enteran de que un estudio de cine está adaptando su podcast en una película.

Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin en "Only Murders in the Building"

“Only Murders in the Building” cuenta con un elenco principal compuesto por Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin quienes no sólo siguen al mando no solo en pantalla, sino también como productores ejecutivos.

En la tercera temporada, el elenco se enriqueció con la participación de Meryl Streep y Paul Rudd, quienes se unieron a un reparto secundario que incluye a Da’Vine Joy Randolph y Michael Cyril Creighton. Esta cuarta temporada no se queda atrás, sumando a nombres de renombre como Eva Longoria, Melissa McCarthy, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani y Richard Kind.