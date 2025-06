Dept. Q aterrizó en Netflix e instantáneamente se posicionó como la serie más vista en la plataforma. Es la nueva creación del showrunner de Gambito de dama, Scott Frank, y está basada en una popular serie de novelas policiales danesas del autor Jussi Adler-Olsen.

La historia de Dept. Q se centra en el inspector Carl Morck y el grupo de investigadores del Departamento Q, un sector de la policía donde se reabren casos cerrados.

El argumento de la primera temporada de la serie de Netflix corresponde a la novela “La mujer en la jaula”, la primera de una serie de 11 libros que continúa vigente. Fue publicada por Adler-Olsen en 2007, y su trama retoma el caso de una exitosa política secuestrada en 2002 cuya investigación se cerró después de que se determinara que se había quitado la vida saltando de un ferry.

Atención a este detalle oculto en Dept. Q

La cantidad de público que mira una serie es proporcional a la información que aparece sobre ella. En este caso, un error no pasó desapercibido en redes sociales.

Es un error de continuidad que ocurre en el episodio 6, cuando el personaje de Hardy, que tiene una lesión que lo dejó en silla de ruedas, mueve el pie derecho, lo que contradice su condición.

Matthew Goode se pone en la piel del detective Carl Morck en Dept. Q.

También fueron resaltados los problemas técnicos que tuvo el programa cuando este desapareció misteriosamente de las interfaces de Netflix en varios países. En Latinoamérica sigue disponible.

¿Dept. Q está basada en hechos reales?

No. Ni la serie de Netflix ni las novelas lo están.

La realidad dice presente en otros aspectos. Por ejemplo, el Departamento Q. está inspirado en la unidad de casos no resueltos de Dinamarca. Quienes trabajan allí tienen una tarea parecida a la de los personajes de la serie.

Se la conoce como Unidad de casos congelados y pertenece a la Policía Nacional Danesa (Rigspolitiet). Se enfoca en investigar crímenes graves no resueltos, como asesinatos o desapariciones, especialmente cuando surgen nuevas pruebas o avances tecnológicos.

Además se puede tener en cuenta lo vinculado al estudio de los verdaderos procedimientos policiales que hizo Adler-Olsen antes de llevar a cabo su obra.

Dept. Q, la serie que triunfa en Netflix.

El equipo detrás de Dept. Q

La serie, creada por Scott Frank y Chandni Lakhani, cuenta con Matthew Goode (DI Carl Morck), Kelly Macdonald (Dra. Rachel Irving), Chloe Pirrie (fiscal Merritt Lingard), Alexej Manvelov (Akram Salim) y Leah Byrne (DC Rose Dickson) como protagonistas. Completan el elenco Mark Bonnar, Jamie Sives, Shirley Henderson y Kate Dickie.

La música es de Carlos Rafael Rivera; la producción corre a cargo de Left Bank Pictures, Flitcraft y Sony Pictures Television, con Scott Frank, Andy Harries y Rob Bullock como productores ejecutivos.

Además del reparto y equipo técnico ya mencionados, Frank destaca por su sólida trayectoria previa. Fue creador, guionista, director y productor ejecutivo de series aclamadas como Godless (2017) y la ya mencionada Gambito de dama (2020), esta última ganadora de múltiples premios importantes.

En cine, trabajó como guionista en éxitos como Out of Sight(1998), Minority Report (2002) y Logan (de la saga X-Men, en 2017), además de debutar como director con The Lookout (2007). Esta combinación de experiencia en cine y televisión consolida su perfil en Dept. Q.