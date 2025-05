HBO Max presentó este martes el teaser de IT: Bienvenidos a Derry, una nueva serie dramática original ambientada en el universo creado por Stephen King. El avance se viralizó en las redes sociales y despertó una gran expectativa entre los fanáticos del terror y del director argentino Andy Muschietti.

La producción, que se estrenará en la primavera de este año por HBO y HBO Max —plataforma que estará disponible muy pronto en América Latina—, fue desarrollada por Andy y Barbara Muschietti y Jason Fuchs, responsables también de las dos películas de IT de 2017 y 2019.

Imágene de It: Bienvenido a Derry (Foto: cortesía HBO Max)

IT: Bienvenidos a Derry está inspirada en la novela original de Stephen King y amplía la aterradora visión presentada por Muschietti en IT y IT: Capítulo Dos, consolidando un universo narrativo propio dentro del género.

Como se puede ver en el teaser, la historia transcurre varios años antes de las películas, cuando una serie de desapariciones de niños captan la atención de un grupo de adolescentes que comienzan a investigar qué se esconde en las alcantarillas de la ciudad de Derry.

El elenco de esta nueva entrega incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård, quien retoma su inolvidable rol como Pennywise.

Imágene de It: Bienvenido a Derry (Foto: cortesía HBO Max)

La serie está producida por HBO y Warner Bros. Television, con dirección de varios episodios a cargo de Andy Muschietti. El guion del primer capítulo fue escrito por Jason Fuchs, también co-showrunner junto a Brad Caleb Kane.

La producción ejecutiva está compuesta por un equipo destacado: Andy y Barbara Muschietti (Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.

