Gran Hermano 2022: la novia de Cata acusa a Gran Hermano por su eliminación

En medio de las acusaciones de fraude contra Gran Hermano tras la eliminación de La Cata, la novia de la exparticipante, Sol, sorprendió con su tremendo descargo contra el programa.

Muy enojada porque finalmente Daniela se quedó en la casa, deslizó que desde el reality decidieron eliminar a su novio y no los televidentes mediante su votación.

"No fue toda la gente que pensó ir porque para la próxima nominación íbamos a hacer una caravana, nos agarró de sorpresa su eliminación". G-plus

"Yo no iba a ir a la gala porque estábamos tan confiados de que se quedaba que iba a ir una amiga a agarrar el papelito del porcentaje, pero después decidí ir y menos mal... No fue toda la gente que pensó ir porque para la próxima nominación íbamos a hacer una caravana, nos agarró de sorpresa su eliminación", admitió en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

SOL DESLIZÓ QUE A LA CATA LA SACÓ GRAN HERMANO Y NO LOS TELEVIDENTES

La joven se despidió deslizando que para ella el programa manipula los resultados de las votaciones con el objetivo dejar en la casa a quien quieren.

"No entendía nada y pensé que se confundieron, la gente nos miraba como diciendo ´no puede ser´". G-plus

"Yo no sé como se maneja el tema de la votación, pero a mí la cabeza me terminó maquinando un montón, no entendía nada y pensé que se confundieron, la gente nos miraba como diciendo ´no puede ser´, cuando lo salvaron a Nacho, el papá se me acercó y me dijo que se iba Daniela, uno de los chicos del club de fans de Nacho me dijo que gastaron mucha plata para que se vaya Daniela y que seguro se iba ella pero no sé que pasó”.

“Yo creo que manipulan mucho el tema de qué mostrar y que no, cortan y lo que es las redes editan mucho, sacan de contexto un montón de cosas y el de afuera lo interpreta de otra manera, no todo el mundo mira Pluto TV y aún así mirando lo sacan de contexto”, sentenció, enojada.