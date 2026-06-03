La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está generando historias inesperadas, pero pocas tan curiosas como la de Tim Payne.

El defensor de la selección de Nueva Zelanda se convirtió en uno de los nombres más comentados por los argentinos en las últimas semanas gracias a una campaña viral en redes sociales que disparó su popularidad de manera inesperada.

Lo que comenzó como una broma entre usuarios terminó transformándose en un fenómeno que cruzó fronteras y llevó al futbolista neozelandés a sumar miles de seguidores argentinos en cuestión de días.

Ante semejante repercusión, Payne decidió romper el silencio y habló por primera vez sobre el inesperado cariño que recibió desde Argentina.

Tim Payne habló de su viralización y admitió que no puede creer lo que pasó

Durante una entrevista con Luzzu TV, el lateral reconoció que todavía está sorprendido por todo lo que ocurrió alrededor de su figura.

“Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”, expresó el futbolista al ser consultado por la ola de mensajes y seguidores que comenzaron a llegar desde Argentina.

La situación tomó una dimensión tan grande que incluso trascendió el ámbito deportivo y convirtió a Payne en una de las personalidades más comentadas por los usuarios argentinos en las redes sociales.

La reacción de Tim Payne tras la derrota de Nueva Zelanda

Las declaraciones del defensor llegaron después de la caída de Nueva Zelanda por 4-0 frente a Haití en un amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026.

Payne fue titular en ese encuentro, aunque fue reemplazado durante el entretiempo. A pesar del resultado, se mostró enfocado en los desafíos que tendrá su selección en la próxima Copa del Mundo.

“No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”, señaló.

La respuesta sobre Boca y River que sorprendió a todos

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando le preguntaron qué conocía de Argentina.

Lejos de quedarse sin respuesta, Payne dejó en claro que tiene identificados a los dos gigantes del fútbol nacional.

“Conozco a Boca. También a River”, respondió entre sonrisas.

La mención a los dos clubes más populares del país provocó una inmediata reacción entre los conductores y terminó alimentando todavía más el fenómeno que lo convirtió en un personaje viral para miles de fanáticos argentinos.

De desconocido a fenómeno viral antes del Mundial 2026

A menos de un año del comienzo del Mundial 2026, Tim Payne protagoniza una de las historias más curiosas que dejó el fútbol internacional en los últimos días.

Mientras Nueva Zelanda se prepara para competir en la máxima cita futbolística, el defensor disfruta de una popularidad inesperada del otro lado del mundo, donde miles de argentinos ya siguen cada uno de sus movimientos en las redes sociales.

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