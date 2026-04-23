Conseguir rulos soñados sin planchita ni buclera ya no es un misterio reservado a los salones de belleza. Un viejo truco casero volvió a ser furor gracias a TikTok, donde miles de usuarias muestran cómo logran ondas perfectas simplemente durmiendo con medias en la cabeza.

La técnica, que alguna vez fue un secreto de abuelas, ahora es tendencia absoluta en redes sociales. ¿El motivo? Es fácil, económica y no daña el cabello, porque no requiere calor. Solo necesitás un par de medias limpias y ganas de probar algo distinto.

Claves para lograr rulos de peluquería con medias

El éxito de este método depende de algunos detalles. El grosor de la media y la cantidad de mechones que uses van a definir si tus ondas quedan bien marcadas, más sueltas o con bucles súper definidos.

Foto: IA

Otro punto fundamental es el tiempo de aplicación. Si bien algunas personas logran buenos resultados en un par de horas, lo ideal es dejar las medias puestas durante toda la noche y aprovechar las 8 horas de sueño para que el peinado dure más.

Los especialistas recomiendan aplicar un poco de espray texturizante o espuma antes de sacar las medias, para que las ondas se mantengan firmes y con movimiento.

Paso a paso: cómo hacer las ondas de sirena que son furor en TikTok

Si querés sumarte a la tendencia y lucir el famoso “pelo de sirena” que arrasa en verano, seguí estos pasos sencillos:

Paso 1: Dividí el pelo limpio y seco en dos secciones grandes.

Paso 2: Colocá una media alta en la parte superior de la cabeza y sujetala con horquillas.

Paso 3: Usá la media como si fuera el tercer mechón y hacé una trenza tradicional sin apretar demasiado.

Paso 4: Atá las puntas con un elástico suave, preferentemente de seda para evitar marcas, y dejá actuar toda la noche.

Al despertar, solo tenés que soltar las trenzas y acomodar los rulos con los dedos. ¡Listo! Vas a tener ondas naturales, sin frizz y sin gastar de más.