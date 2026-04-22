El Reino Unido dio un paso clave en su política de salud pública al impulsar una ley que prohíbe la venta de tabaco a las nuevas generaciones. La medida no implica una prohibición total inmediata, sino un sistema progresivo: quienes nazcan a partir de cierta fecha nunca podrán comprar cigarrillos de forma legal.

La iniciativa, respaldada por el gobierno y debatida en el Parlamento, forma parte de un plan más amplio para reducir el consumo de tabaco y avanzar hacia una “generación libre de humo”.

Cómo funciona la nueva ley antitabaco

El proyecto establece que la edad legal para comprar tabaco aumentará cada año. En la práctica, esto significa que un joven que hoy no tiene edad suficiente para comprar cigarrillos nunca podrá hacerlo en el futuro.

Según explicó el Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido, el objetivo es eliminar gradualmente el acceso al tabaco sin afectar a los fumadores actuales.

Los motivos: salud pública y costos económicos

La decisión se basa en evidencia científica contundente sobre los efectos del tabaquismo. De acuerdo con el NHS (Servicio Nacional de Salud), fumar sigue siendo una de las principales causas de enfermedades prevenibles y muertes en el país.

Entre los principales motivos de la medida se destacan:

Reducir enfermedades graves como cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias.

Disminuir la presión sobre el sistema de salud , que destina miles de millones de libras al tratamiento de patologías relacionadas con el tabaco.

Prevenir la adicción en jóvenes, ya que la mayoría de los fumadores comienza antes de los 18 años.

El gobierno británico también citó datos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierten sobre el impacto global del tabaquismo en la mortalidad.

Qué pasa con los cigarrillos electrónicos

La regulación no se limita al tabaco tradicional. Las autoridades también anunciaron restricciones más estrictas para los cigarrillos electrónicos, especialmente en lo que respecta a su comercialización y atractivo para menores.

El objetivo es evitar que nuevas generaciones desarrollen adicción a la nicotina a través de estos dispositivos.

Un cambio que puede marcar tendencia mundial

Especialistas en salud pública consideran que la medida del Reino Unido podría convertirse en un modelo para otros países. Iniciativas similares ya fueron discutidas en lugares como Nueva Zelanda, aunque con diferentes niveles de avance.

Si se implementa completamente, el plan británico marcaría un antes y un después en la lucha global contra el tabaquismo.