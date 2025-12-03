Encontrar los lentes de sol ideales no es solo una cuestión de estilo: elegir el armazón adecuado puede realzar tus facciones, equilibrar proporciones y darle a tu look un plus instantáneo.

Este 2025, las tendencias muestran una variedad enorme de modelos que pueden adaptarse a cada tipo de rostro, desde los diseños clásicos hasta propuestas más modernas que reinterpretan lo retro con un toque local.

A continuación, una guía práctica para saber qué gafas te favorecen según la forma de tu cara y cuáles son los estilos que más se vienen esta temporada.

En el boom del diseño óptico argentino, una de las marcas que viene ganando protagonismo es ViV Gafas, una firma con más de 50 años de trayectoria familiar en el trabajo artesanal del acetato.

Con presencia en ópticas de todo el país, la marca combina tradición e innovación con modelos modernos, livianos y hechos 100% con materiales nacionales de primera línea.

Foto: prensa VIV

Rostro redondo: líneas rectas y ángulos marcados

Si tenés la cara redondeada, lo ideal es optar por lentes que aporten definición.

A favor:

Armazones cuadrados

Rectangulares

Cat-eye bien marcados

Las líneas rectas estilizan y alargan visualmente el rostro, creando un contraste armonioso. Esta temporada, muchos diseños locales incluyen combinaciones de acetato y metal que aportan liviandad sin perder presencia.

Foto: prensa VIV

Rostro ovalado: casi todo te queda bien

Es el rostro más versátil. Podés animarte a:

Oversize

Redondos

Aviadores

Modelos geométricos

Foto: prensa VIV

La clave está en respetar la proporción de tu cara: si es más chica, no elijas lentes excesivamente grandes. Las marcas argentinas vienen apostando a modelos con texturas suaves y colores translúcidos que se adaptan perfecto a este tipo de facciones.

Rostro cuadrado: buscá suavidad y curvas

Para suavizar los ángulos pronunciados, funcionan muy bien:

Lentes redondos

Ovalados

Armazones delgados

Foto: prensa VIV

Las gafas con bordes curvos equilibran la mandíbula y aportan un efecto más armónico. Este año se ven mucho las terminaciones en acetato pulido y tonos caramelo o habano.

Rostro rectangular o alargado: equilibrio y volumen

El objetivo es sumar ancho visual:

Lentes grandes

Marco completo

Estilos envolventes o geométricos anchos

Foto: prensa VIV

Los modelos tipo “wrap” y los cuadrados oversize están pisando fuerte en las colecciones actuales, ideales para compensar el largo del rostro.

Rostro corazón o triángulo invertido: armazones que estilizan

Si tenés frente ancha y mentón angosto, buscá:

Lentes aviador

Cat-eye suave

Lentes redondeados con marco fino

Foto: prensa VIV

Los diseños con puente metálico o terminaciones livianas ayudan a equilibrar la parte superior del rostro.

Tendencias 2025: colores, materiales y diseño argentino

Las gafas de sol de este año vienen con una fuerte presencia de acetato —material que sigue siendo protagonista por su resistencia y versatilidad— y combinaciones con metal para lograr piezas modernas y livianas.

También se consolidan:

Los tonos sólidos mate

Los degradé en marrones

Los cristales grandes estilo vintage

Las siluetas geométricas reinterpretadas

En el diseño local, ViV Gafas destaca por su enfoque en “equilibrio entre diseño, durabilidad y confort”, con modelos que buscan modernidad pero mantienen identidad argentina. Su catálogo combina resistencia, comodidad y estética contemporánea, siguiendo la tradición familiar del trabajo en acetato.

Foto: prensa VIV

Cómo elegir tus lentes de sol perfectos

Más allá de la forma del rostro, tené en cuenta:

El tamaño: no deben ser ni demasiado grandes ni demasiado chicos.

El color del marco: tonos neutros favorecen más; los llamativos suman personalidad.

La comodidad: que no aprieten ni se deslicen.

La calidad del material: siempre priorizá cristales con protección UV certificada.

Elegir los lentes de sol ideales es más fácil cuando identificás la forma de tu rostro y entendés qué estilos te favorecen. Las tendencias 2025 ofrecen una variedad enorme, desde diseños clásicos hasta propuestas modernas del talento óptico argentino.

Con la combinación justa de estética, calidad y comodidad, podés encontrar tu par perfecto para este verano.