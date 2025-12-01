¿Alguna vez soñaste con caminar dentro de un cuadro y sentirte parte de una obra maestra? Esa fantasía se vuelve realidad con Monet Inmersivo, la experiencia multimedial que desembarca en el Centro de Experimentación del Teatro Colón y promete sacudir la agenda cultural porteña.

Desde el 15 de diciembre hasta el 18 de febrero, todos los días de 10 a 20, el público podrá sumergirse en el universo del padre del impresionismo.

No te pierdas esta expo para meterte dentro de los cuadros del reconocido pintor francés.

La muestra utiliza tecnología de última generación para proyectar las obras más emblemáticas de Claude Monet en 180 grados, logrando que cada rincón del salón principal se transforme en un lienzo vivo y vibrante.

Un viaje multisensorial por la vida y obra de Monet

La propuesta va mucho más allá de una simple exhibición: Monet Inmersivo combina animaciones impactantes, instalaciones interactivas y una narración envolvente que recorre la vida y el legado del artista francés. Todo acompañado por música especialmente seleccionada para potenciar la experiencia sensorial.

Entre los puntos fuertes del recorrido, se destacan los decorados inspirados en los cuadros de Monet, ideales para sacarse fotos únicas, y los cascos de realidad virtual que permiten explorar los paisajes y jardines que inspiraron al pintor.

Foto: prensa Colón Inmersivo

Además, hay réplicas de sus obras, mesas de dibujo para liberar la creatividad y salas de proyección que invitan a perderse en un mundo de colores y sensaciones.

Arte clásico y revolución digital: una experiencia única en el Colón

La muestra, que ya conquistó a millones de personas en distintas ciudades del mundo, llega por primera vez al Teatro Colón, fusionando la tradición de uno de los íconos culturales de Buenos Aires con la innovación de la era digital.

Foto: prensa Colón Inmersivo

Es una oportunidad única para ver el arte desde otro lugar y dejarse sorprender por la potencia de la tecnología aplicada a la emoción estética.

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek y se espera una gran convocatoria, tanto de fanáticos del arte como de quienes buscan una salida diferente para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

Todo lo que tenés que saber para vivir Monet Inmersivo

Dónde: Centro de Experimentación del Teatro Colón

Cuándo: Del 15 de diciembre al 18 de febrero

Horarios: Todos los días, de 10 a 20

Entradas: A la venta por Ticketek

No te pierdas la oportunidad de despertar tus sentidos y convertirte en parte de la obra maestra. Monet Inmersivo te espera para que vivas el arte como nunca antes.