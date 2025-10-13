La clásica silla del dormitorio, esa que siempre termina tapada de ropa, tiene los días contados.

Ahora, la tendencia que pisa fuerte en decoración es el banco zapatero, un mueble que combina diseño, practicidad y orden para que el cuarto luzca siempre impecable.

Este nuevo aliado del hogar no solo reemplaza a la silla improvisada para dejar prendas, sino que además optimiza el espacio y suma un toque de estilo moderno.

Cada vez más personas eligen sumar un banco zapatero al pie de la cama o junto al placard, y los motivos sobran.

Qué es el banco zapatero y por qué todos lo quieren

El banco zapatero es mucho más que un asiento. Viene con compartimentos para guardar zapatos, bolsos, accesorios o esa ropa que no querés dejar tirada. Así, todo queda a mano y el dormitorio se mantiene ordenado.

Entre sus ventajas, se destacan:

Asiento práctico: perfecto para vestirse o calzarse cómodo.

Almacenamiento ordenado: permite guardar zapatos, carteras o ropa extra y olvidarse de la ropa sobre la silla o el piso.

Estética moderna: los modelos actuales apuestan a diseños minimalistas, con madera, metal o tapizados elegantes que se adaptan a cualquier estilo.

Foto: IA

Los beneficios de sumar un banco zapatero al dormitorio

Optimización del espacio: al ser multifunción, ayuda a mantener todo ordenado sin ocupar lugar de más.

Estilo y elegancia: aporta un toque decorativo y moderno que levanta cualquier ambiente.

Practicidad diaria: permite sentirse cómodo para vestirse, guardar zapatos o tener los accesorios a mano.

Para lograr un dormitorio más prolijo y canchero, los especialistas en decoración recomiendan elegir bancos zapateros con compartimentos cerrados o tapizados en tonos neutros como beige, gris o marrón. La clave está en priorizar la funcionalidad sin resignar el diseño.

La tendencia es clara: las piezas que suman practicidad y orden ganan terreno en los hogares argentinos.

El banco zapatero llegó para quedarse y promete dejar atrás para siempre la silla llena de ropa.