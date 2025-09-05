En una charla íntima en Perros de la Calle (Urbana Play), el periodista y meteorólogo José Bianco sorprendió al relatar un episodio que lo marcó para siempre: fue testigo directo de la muerte de Diego Tanuscio, ocurrida hace 15 años en la avenida Figueroa Alcorta.

“Murió un chico delante mío. Yo fui el primero en llegar cuando lo atropelló un auto en el 2010, saliendo de un boliche a las cuatro de la mañana”, contó al aire.

Según explicó, aunque el momento fue trágico, él intentó transmitir calma en medio del caos que vivían los amigos de la víctima: “Vi cuando dejó de respirar, pero todo con cierta tranquilidad”.

Conmovido, Bianco confesó que siempre quiso hablar con los padres de Diego Tanuscio, pero nunca se animó. Ese deseo se concretó en parte cuando en la radio apareció Federico Tanuscio, hermano de la víctima, quien agradeció públicamente el gesto del periodista.

“Me encantaría agradecerle que le dio paz y tranquilidad, porque escuché mil versiones, todas diferentes. Esta historia es la que me hace bien escuchar”, expresó Federico con la voz quebrada.

CRÉDITO: Redes Sociales

EL MENSAJE QUE JOSÉ BIANCO DIO A LA FAMILIA

Bianco aprovechó ese momento para transmitir un mensaje de alivio: “Quería decirte que en ningún momento lo vi sufriendo. Estaba tranquilo, y yo me quedé al lado de él, tocándolo para ver si tenía pulso. Traté de acompañarlo hasta que llegaron sus amigos”.

Las palabras impactaron profundamente en Federico, que le respondió: “Te quiero agradecer un montón. Me hubiera encantado estar ahí, pero no pude. Y me gusta saber que le diste tranquilidad en ese momento tan difícil”.

Federico también compartió una reflexión personal sobre la última vez que vio a su hermano: “Antes de irme de viaje, mi mejor amigo me dijo que lo abrace y no lo hice. Por eso, la próxima vez que vaya a Argentina me gustaría abrazarte a vos, para cerrar el ciclo”.

Finalmente, le agradeció a José Bianco por romper el silencio: “Nadie me habla de mi hermano, es un tema tabú. Y a mí me encanta que hablen de él, porque es la manera de mantenerlo vivo. Gracias por acompañarlo en sus últimos minutos y por compartirlo hoy”.