El meteorólogo José Bianco contó en primera persona su desesperación por no poder comunicarse con sus papás, que se encontraban en Bahía Blanca, durante el terrible temporal que golpeó a la ciudad.

Es importante remarcar que el país está unido con el objetivo de ayudar a Bahía Blanca, donde las intensas lluvias dejaron destrozos en términos de infraestructura, muertos y desaparecidos.

José habló del temporal en Bahía Blanca. Foto: IG | josebiancook

En este contexto, José contó cómo su familia logró ser rescatada y se mostró agradecido con los vecinos, que colaboraron con ellos y se pusieron a disposición.

¿QUÉ DIJO JOSÉ BIANCO SOBRE LA TRAGEDIA DE BAHÍA BLANCA?

José Bianco reveló que no pudo hablar directamente con su familia, pero sí con personas cercanas que le aclararon que sus seres queridos están sanos y salvos.

“Todavía no pude hablar con mis papás… Me enteré de que pudieron comunicarse telefónicamente con uno de mis hermanos. Me empiezan a llegar comentarios de hermanos y amigos que tuvieron que ser rescatados en kayak...”.

“Lo que llovió era algo atípico. Era de eso que pensás que te van a pasar cada 50 años en algún lugar. Entonces, es como una especie de sorteo y al que le toca se jode”, cerró en diálogo con Andy Kusnetzoff, aliviado porque su familia está bien.