Cuando pensamos en mascotas cariñosas, solemos imaginar a los perros, pero los gatos también establecen vínculos profundos con las personas que los cuidan.

Aunque no siempre lo expresan de forma obvia, existen señales claras que indican afecto.

Señales de que tu gato te quiere

😺 Ronroneo cerca tuyo

El ronroneo no solo expresa comodidad, también es una forma de decirte que se siente feliz y seguro a tu lado.

😺 Te sigue por la casa

Si tu gato camina detrás tuyo o se acomoda en los mismos ambientes donde estás, es porque disfruta de tu compañía.

😺 Te amasa con sus patitas

Ese movimiento de presión rítmica con las patas delanteras, conocido como “amasado”, es un gesto de confianza y afecto que recuerda a la lactancia en su etapa de cachorro.

Foto: IA

😺 Te trae “regalos”

Aunque a veces puede ser un insecto o un juguete, cuando tu gato te ofrece algo, está compartiendo contigo lo que considera valioso.

😺 Te mira y parpadea lentamente

El famoso “parpadeo de amor” es un signo inequívoco de confianza. Si tu gato te mira y cierra los ojos despacio, es su manera de decirte que te quiere.

😺 Se frota contra vos

Cuando roza su cabeza o su cuerpo con tu pierna o tus manos, está marcándote con su olor y reforzando el vínculo afectivo.

Cómo fortalecer el vínculo con tu gato

Respetá sus tiempos y espacios.

Jugá con él a diario para estimularlo física y mentalmente.

Mantené una rutina de cuidados que incluya buena alimentación, higiene y visitas veterinarias.

Conclusión

Los gatos pueden ser reservados, pero su forma de demostrar cariño es auténtica. Si tu gato ronronea, te sigue, parpadea lentamente o se frota contra vos, no hay dudas: tu gato te quiere y confía en vos.