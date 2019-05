Tras hablar de la maternidad y de su pasión por el yoga, Agustina Kämpfer levantó la temperatura en Pampita Online al charlar sobre su desvinculación de Incorrectas. "Mi contrato no se había terminado", comenzó diciendo. Acto siguiente, aseguró que tuvo que abandonar su silla en el panel tras su cruce con Eduardo Feinmann, a quien denunció por violencia de género. "Cuando lo denuncié en la Comisaría de Género supe que era una posibilidad que me desvincularan. Aspiré a que no fuera así, pero evidentemente me equivoqué", lanzó.

Antes de cerrar con el tema, la periodista aprovechó la oportunidad para mostrarse molesta con la conductora del programa, Moria Casán. No le gustó cómo se manejó, le hubiese gustado que la despidiera de otra manera: frente a sus compañeras y los televidentes. "Me parece que hubiera sido responsable de su parte, aunque sea despedirme en el programa. Ni siquiera me mencionaron, no mencionaron que fui desafectada, ni siquiera me mandaron un saludo. Hubiera sido lindo, ya que estuve desde el día uno, que dijeran algo. Pero, seguramente, alguien le pidió que no dijera nada”, dijo picante.

Siempre atenta, Moria no le dio la espalda a las fuertes declaraciones de Agustina. Indignada por sus dichos, salió al cruce vía Twitter. "Hello reina, no puedo creer que estando en un programa de eltrece (Nosotros a la mañana) todavía recuerdes Incorrectas. No es mi programa, soy la conductora y desde el primer día dije que eramos todas iguales. Si pensás que obedezco órdenes no hubieses aceptado hacer una foto conmigo dándonos un beso en la boca", comenzó diciendo. Y aclaró: "Las recordé el 14 que se cumplió un año a Julieta Kemble, Julieta Prandi y a VOS!".

Casán no dudó en deslizar con ironía el verdadero motivo por el que habrían desvinculado a Agustina: "Lo que pasa que se tomaban tantas vacaciones que pensé que te ibas nuevamente, no que te desafectaban, nadie es imprescindible y el programa se llama @IncorrectasOk no se llama MORIA y somos dinámicas y rotativas!". Y añadió: "Sos vegetariana y tenes que trabajar con un POLLO (Álvarez). Seguí haciendo yoga. Kisses a Juan, tu boyfriend y tu mami. Bye tesora".

Cuando sus seguidores pensaron que Moria ya había terminado con su catarsis, regresó a la red con un último y letal tweet. "Me olvidaba de que no tenés Twitter, así que si mañana estás en eltrece y no te fuiste de vacaciones, no te van a quitar tiempo con estas huevadas. Sos una periodista que nunca se manejó con gossip (chismes) de forrándula, solo lo hacías en @IncorrectasOk un sacrificio #SORRY #RedeWoman", cerró.

Hello reina no puedo creer que estando en un programa del 13 todavia recuerdes @IncorrectasOk No es mi programa, soy la conductora y desde el 1er dia dije que eramos todas iguales (cont)https://t.co/m0xX2TP5lz — Moria Casán (@Moria_Casan) 19 de mayo de 2019

Si pensas que obedezco ordenes no hubieses aceptado hacer una picture conmigo dandonos un kiss 💋 en la 💋 y las recorde el 14 que se cumplió un año a KEMBLE, PRANDI y a VOS! — Moria Casán (@Moria_Casan) 19 de mayo de 2019

Lo que pasa que se tomaban tantas vacaciones que pense que te ibas nuevamente, no que te desafectaban 😀, nadie es imprescindible y el programa se llama @IncorrectasOk no se llama MORIA y somos dinamicas y rotativas! — Moria Casán (@Moria_Casan) 19 de mayo de 2019

Sos vegetariana y tenes que trabajar con un POLLO ja 😂 seguí haciendo yoga 😀 kisses a 💋 JUAN tu boyfriend y tu mami ! bye tesora😀 — Moria Casán (@Moria_Casan) 19 de mayo de 2019