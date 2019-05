Dice lo que piensa y hace lo que quiere sin importarle la crítica ajena. Por eso, Analía Franchín siempre fue convocada para formar parte de los programas más vistos de la televisión argentina.

Analía, que se lució como panelista en Bendita TV, Intratables, El Diario de Mariana y LAM, no quiere volver a ocupar esa silla que, hace algun tiempo, la hacía tan feliz. Sincera, explicó por qué se alejó de la televisión en diálogo con el programa radial Modo Sábado, que se emite por Radio Nacional AM 870.

"Extraño la tele porque me divierte, pero no encajaría en ningún programa de hoy salvo que sea de juegos. No estaría en un panel porque no sé de qué hablar, si hablás de política te destrozan, si tenés un par de tetas no podés hablar. La grieta está al palo", dijo Analía, haciendo referencia a que no volvería a un programa como Intratables.

Antes de cerrar, aclaró que tampoco tiene ganas de opinar sobre los temas de espectáculos que antes la divertían tanto. "Sentarme para hablar del Bailando me torra, no puedo creer que podamos estar hablando tres horas sobre si Lourdes Sánchez levantó la pata o no", lanzó, picante.

Si bien está alejada de la pantalla chica, Franchín continúa haciendo su famoso "pasando revista". La expanelista comenta las notas de las publicaciones de renombre y, con ironía, opina sobre los famosos.