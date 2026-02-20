Tras una exitosa primera etapa, regresa a la cartelera porteña Nuestro Prisma, la obra escrita por Patricia Renó y dirigida por Rubén Hernández Miranda. El reestreno será el sábado 21 de febrero a las 20:30 en el Teatro Tercer Acto, con una propuesta sensible sobre la identidad y los vínculos que resisten el paso del tiempo.

La obra invita a un viaje emocional que conecta pasado y presente, poniendo el foco en la memoria, los afectos y las marcas que dejan los contextos históricos. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral, una de las principales plataformas del circuito independiente.

Foto: Kevin Melgar prensa

La historia se centra en tres amigas preadolescentes y en sus múltiples maneras de mirar el mundo que las rodea. Bajo la dirección de Hernández Miranda, el elenco está integrado por Agostina Cardozo, Sandra García, Nina Gianuzzi, Guadalupe Mesples y Elena Ventura.

“Nuestro Prisma invita al espectador a una reflexión profunda sobre las distintas formas en que los contextos históricos atraviesan lo personal, y la importancia de la memoria para sanar el pasado y habitar el presente”, propone la puesta.

Según la sinopsis, “tres amigas preadolescentes; tres de las infinitas maneras de mirarse y de mirar lo que las rodea. Una promesa que los años de plomo no las deja cumplir. Un reencuentro de dos, cincuenta años después, que trae a la luz antiguos secretos”.

Foto: Kevin Melgar prensa

La obra se presenta como “un tributo a quienes honran la vida y la memoria”, y a quienes, “rotando sus prismas, puedan ver todos sus colores”, consolidándose como una propuesta emotiva y necesaria en la escena teatral porteña.

Ficha técnica

Puesta en escena y Dirección General: Rubén Hernández Miranda

Dramaturgia: Patricia Renó

Elenco: Agostina Cardozo, Sandra García, Nina Gianuzzi, Guadalupe Mesples, Elena Ventura

Diseño de Iluminación: Rubén Hernández Miranda - Jorge Balestra

Iluminación: Jorge Balestra

Sonido: Jimmi Araiz

Vestuario: Nebur Oiram

Asistencia de dirección y producción: Patricia Renó

Diseño de producción: Nueva Escena

Prensa: Kevin Melgar

