Llega a la cartelera porteña Al borde del ensayo, el nuevo espectáculo escrito y dirigido por Guido Inaui Vega. Las funciones serán el jueves 26 de febrero y el jueves 5 de marzo a las 22:30 en el Teatro El Extranjero, con una propuesta que combina reflexión, tensión y metateatro.
Las entradas para la obra ya se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral, dentro del circuito del teatro independiente porteño, donde la obra se perfila como una de las apuestas más intensas de la temporada.
Protagonizada por Rosario Ramos Isola, Agustín Belloli, Belén Vaioli y el propio Inaui Vega, la historia sitúa al espectador dentro de una sala de ensayo. Allí, una compañía trabaja sobre textos y fragmentos de William Shakespeare, mientras se desarrollan conflictos personales y artísticos.
“Todo sucede en una sala de ensayo. Un grupo de actuantes se prepara para montar una obra con textos y fragmentos”, señala la sinopsis, que propone un recorrido por los fantasmas, debilidades y límites de cada intérprete.
En ese proceso, un director guía el trabajo con un método particular. “¿Exigencia, aprendizaje o abuso? ¿Quién traza los límites del arte?”, se pregunta la obra, poniendo en debate el poder, la autoridad y el autoritarismo en el ámbito creativo.
Con apoyo de Proteatro e Impulso Cultural, Al borde del ensayo se consolida como una propuesta intensa, donde lo que comienza como un ensayo puede transformarse en un juicio o en una revelación.
Ficha técnica
Dramaturgia: Guido Inaui Vega
Actúan: Rosario Ramos Isola, Agustín Belloli, Belén Vaioli, Guido Inaui Vega
Espacio escénico: Guido Inaui Vega
Redes Sociales: Rosario Ramos Isola
Fotografía: Larisa Yaconis
Diseño gráfico: Anto Van Ysseldyk
Diseño lumínico: Guido Inaui Vega
Asistencia de producción: Ivan David Tisocco
Asistencia de dirección: María Medesani
Producción general: Guido Inaui Vega
Prensa: Kevin Melgar
Diseño de coreografía: María Medesani
Dirección: Guido Inaui Vega
