Llega a la cartelera porteña Al borde del ensayo, el nuevo espectáculo escrito y dirigido por Guido Inaui Vega. Las funciones serán el jueves 26 de febrero y el jueves 5 de marzo a las 22:30 en el Teatro El Extranjero, con una propuesta que combina reflexión, tensión y metateatro.

Las entradas para la obra ya se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral, dentro del circuito del teatro independiente porteño, donde la obra se perfila como una de las apuestas más intensas de la temporada.

Protagonizada por Rosario Ramos Isola, Agustín Belloli, Belén Vaioli y el propio Inaui Vega, la historia sitúa al espectador dentro de una sala de ensayo. Allí, una compañía trabaja sobre textos y fragmentos de William Shakespeare, mientras se desarrollan conflictos personales y artísticos.

Foto: Kevin Melgar prensa

Leé más:

“Company” suma funciones antes de su despedida: precios, horarios y cómo conseguir entradas

LLEGA A LA CARTELERA PORTEÑA AL BORDE DEL ENSAYO, EL NUEVO ESPECTÁCULO ESCRITO Y DIRIGIDO POR GUIDO INAUI VEGA

“Todo sucede en una sala de ensayo. Un grupo de actuantes se prepara para montar una obra con textos y fragmentos”, señala la sinopsis, que propone un recorrido por los fantasmas, debilidades y límites de cada intérprete.

En ese proceso, un director guía el trabajo con un método particular. “¿Exigencia, aprendizaje o abuso? ¿Quién traza los límites del arte?”, se pregunta la obra, poniendo en debate el poder, la autoridad y el autoritarismo en el ámbito creativo.

Con apoyo de Proteatro e Impulso Cultural, Al borde del ensayo se consolida como una propuesta intensa, donde lo que comienza como un ensayo puede transformarse en un juicio o en una revelación.

Ficha técnica

Dramaturgia: Guido Inaui Vega

Actúan: Rosario Ramos Isola, Agustín Belloli, Belén Vaioli, Guido Inaui Vega

Espacio escénico: Guido Inaui Vega

Redes Sociales: Rosario Ramos Isola

Fotografía: Larisa Yaconis

Diseño gráfico: Anto Van Ysseldyk

Diseño lumínico: Guido Inaui Vega

Asistencia de producción: Ivan David Tisocco

Asistencia de dirección: María Medesani

Producción general: Guido Inaui Vega

Prensa: Kevin Melgar

Diseño de coreografía: María Medesani

Dirección: Guido Inaui Vega

Leé más:

“Astor, Piazzolla Eterno” se despide del Teatro Colón tras vender más de 70 mil entradas

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.