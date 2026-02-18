Luego de una temporada que logró convocar a miles de espectadores, “Astor, Piazzolla Eterno” se prepara para bajar el telón en Buenos Aires tras superar las 70.000 entradas vendidas. El espectáculo, que se convirtió en uno de los grandes hitos culturales del año, anunció sus últimas funciones en el Teatro Colón para los días 21 y 22 de febrero.

Desde su estreno, la propuesta artística logró posicionarse como un emotivo tributo al legado de Astor Piazzolla, reuniendo en escena música, interpretación y una puesta de alto nivel que fue celebrada tanto por el público local como por visitantes del exterior.

ÚLTIMAS FUNCIONES DE UN HOMENAJE QUE CONMOVIÓ AL PÚBLICO

Con entradas agotadas en múltiples presentaciones, “Astor, Piazzolla Eterno” se consolidó como uno de los espectáculos más convocantes de la temporada. La obra ofreció un recorrido por la obra del compositor argentino que revolucionó el tango, acercando su música a nuevas generaciones en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

El cierre en el Colón marcará el final de una etapa para esta producción que logró mantenerse durante semanas entre las opciones culturales más elegidas de la cartelera porteña.

UNA COPRODUCCIÓN ENTRE EL TEATRO COLÓN Y RGB ENTERTAINMENT

El espectáculo es fruto de una coproducción entre el Teatro Colón y RGB Entertainment, una alianza que permitió desarrollar una puesta escénica pensada para resaltar la vigencia de la obra de Piazzolla desde una mirada contemporánea.