El Hipódromo de La Plata volverá a abrir sus puertas a la música en vivo con una nueva fecha de Noches Capitales 2026. Esta vez será el turno de Abel Pintos, quien llegará el próximo 7 de diciembre con Buenaventura Tour 2026, un espectáculo completamente renovado que propone un recorrido por distintas etapas de su trayectoria.

La venta general de entradas comenzará el jueves 8 de octubre a las 12 h a través de Livepass, con todos los medios de pago. Además, habrá un beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

Abel Pintos presenta Buenaventura Tour 2026 en La Plata

Abel Pintos llega con su nuevo tour a La Plata

Luego de una temporada marcada por nuevas canciones, grandes conciertos, su esperado debut en el Teatro Gran Rex y su participación como jurado en la televisión, Abel Pintos continúa su recorrido por el país con una nueva gira.

Buenaventura Tour 2026 llegará a distintas ciudades argentinas, entre ellas Junín, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Bariloche y Paraná. A ese recorrido se suma ahora La Plata, con una presentación especial en el marco de Noches Capitales.

Abel Pintos. Foto: prensa

El nuevo espectáculo se diferencia de la propuesta que el artista presentó durante su gira Abel 30 Años. En esta oportunidad, Abel Pintos combina sus lanzamientos más recientes con un repertorio de canciones reconocidas que hacía tiempo no interpretaba en vivo.

El resultado es un concierto que propone un recorrido por diferentes momentos de su carrera y recupera canciones muy esperadas por su público.

La agenda de Noches Capitales 2026 en La Plata

Después de una exitosa edición en 2025, Noches Capitales regresa en 2026 con una programación que reúne artistas de diferentes generaciones y estilos.

La programación arranca el 23 de octubre con La Konga, que llevará su propuesta de cuarteto al ciclo.

El 14 de noviembre, será el turno de Babasónicos, que llegará con un espectáculo centrado en su más reciente material, Cuerpos, Vol. 1.

El 21 de noviembre, la música rioplatense y el rock argentino tendrán su propia noche con La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, en una fecha que reunirá diferentes generaciones y estilos de la escena nacional.

El 28 de noviembre, el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido, con una noche pensada para disfrutar de su particular propuesta musical.

La agenda continuará el 4 de diciembre con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.

El 5 de diciembre, llegará uno de los encuentros más esperados: Serú Girán por Lebón y Aznar.

Abel Pintos llegará el 7 de diciembre con Buenaventura Tour 2026,

Finalmente, el 19 de diciembre, será el turno de Él Mató a un Policía Motorizado.