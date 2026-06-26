Peppe Citarella es una de las figuras más destacadas de la escena Afro House a nivel mundial. DJ, productor y fundador de Union Records.

La historia detrás de “SAX AT NIGHT” comenzó durante el Amsterdam Dance Event (ADE), donde No Name y Almared coincidieron en distintas actividades vinculadas a la industria electrónica. A partir de ese encuentro surgió una conexión artística que rápidamente se transformó en una colaboración musical.

Diego Juez y Tomás Torres Agüero, vienen consolidando una identidad artística basada en la curaduría musical y la construcción de sets dinámicos, donde grooves profundos, sensibilidad melódica y una precisa lectura de pista se combinan para generar experiencias inmersivas y emocionales. Lejos de fórmulas previsibles, el dúo apuesta por narrativas sonoras en constante evolución, priorizando la conexión energética con el público.

El lanzamiento de “SAX AT NIGHT” llega en un momento clave para No Name, ya que se producirá apenas unas semanas antes de su próxima gira europea. Durante el próximo mes, el dúo argentino se presentará en distintas ciudades de España, incluyendo Málaga, Marbella, Fuengirola, Ibiza y Mallorca, además de sumar presentaciones en Bélgica , Italia ( Puglia) y otros destinos que serán anunciados próximamente.

Como antesala de esta gira internacional, No Name realizará una presentación especial de despedida el próximo 10 de julio en Elements, compartiendo cabina con el reconocido dúo internacional Silver Panda. La fecha marcará el último show del proyecto en Argentina antes de comenzar una nueva etapa de expansión en Europa.