Su historia comenzó mucho antes de los grandes festivales. Durante años, Kevin desarrolló un sonido propio basado en secuencias de sintetizadores, líneas melódicas de largo recorrido y una forma muy particular de construir tensión en la pista de baile. Esa búsqueda encontró un punto de expansión definitivo cuando comenzó a formar parte del universo Afterlife, plataforma desde la cual proyectó su música hacia una escala global.

Pocos artistas lograron interpretar la evolución del techno melódico de la última década con la precisión de Kevin de Vries. Lo que comenzó como una búsqueda personal dentro del techno terminó convirtiéndose en uno de los sonidos más reconocibles de la escena global.

El próximo 26 de septiembre, Kevin De Vries regresará a Mandarine Park para protagonizar una de las fechas más esperadas de la temporada en Buenos Aires. La presentación marcará un nuevo encuentro con el público argentino, una audiencia que ha acompañado de cerca su crecimiento desde sus primeras visitas al país.

Más allá de los reconocimientos y los escenarios conquistados, Kevin de Vries mantiene intacta la filosofía que impulsó sus primeros pasos: crear música capaz de generar momentos memorables en el público. Esa búsqueda constante es la que lo ha convertido en una de las figuras más respetadas y solicitadas del techno melódico contemporáneo.