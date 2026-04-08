El 12 de septiembre de 2026, la Calle Corrientes se vestirá de fiesta con la llegada de Lázaro Caballero al Teatro Gran Rex. El artista formoseño, referente indiscutido del folclore argentino, desembarcará en el mítico escenario porteño para presentar su espectáculo “Con sangre de quebracho tour 2026”, una cita que ya se perfila como uno de los grandes eventos del año para los amantes de la música popular.

Las entradas ya están disponibles a través de tuentrada.com, y la expectativa crece entre quienes siguen de cerca la carrera de Caballero, un músico que supo conquistar los escenarios más importantes del país con su impronta auténtica y su profundo compromiso con las raíces del norte argentino.

Un show pensado para vibrar con el corazón

La noche en el Gran Rex promete ser mucho más que un recital: será una verdadera celebración del folclore, con la fuerza y la emoción que caracterizan a Lázaro Caballero. El artista adelantó que el espectáculo está pensado para vivirse a pleno, emocionarse y celebrar la música que nos representa.

El Gran Rex, testigo de momentos históricos de la cultura nacional, será el marco ideal para un show que busca dejar huella y reunir a quienes sienten el folclore como parte de su identidad.

La historia de Lázaro Caballero: de Formosa al país entero

Nacido en Formosa Capital el 4 de septiembre de 1992, Lázaro Caballero mostró desde chico una pasión inquebrantable por la música y las tradiciones del norte argentino. A los 7 años ya se subió a un escenario y, en el año 2000, lanzó su primer disco, “La Nueva Simiente”.

Desde entonces, su carrera fue en ascenso: participó en los principales festivales del país y se consolidó como una de las voces más representativas del cancionero popular. Fue distinguido en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, se consagró en el Festival Nacional de Baradero y en el Festival Nacional de Cosquín, y fue revelación y consagración en la Serenata a Cafayate. Además, obtuvo la consagración en el Festival Nacional de la Chicha y fue nombrado Ciudadano Ilustre de El Trapiche, reafirmando su peso dentro de la música popular argentina.

Entradas y detalles del show

Las entradas para el show de Lázaro Caballero en el Gran Rex ya están a la venta en tuentrada.com. La cita es el 12 de septiembre de 2026, y todo indica que será una noche para el recuerdo, donde el folclore será protagonista absoluto en el corazón de Buenos Aires.