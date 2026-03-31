David Bisbal ha sorprendido esta noche al público de La Noche de Cadena 100 con una actuación muy especial en la que ha interpretado tres temas: sus éxitos “Bulería” y “Ave María”, y el estreno en directo de “Vivir así es morir de amor”, su nuevo single, que verá la luz oficialmente el próximo 22 de abril.

La Noche de Cadena 100 es uno de los eventos musicales y solidarios más importantes de España, reuniendo cada año a grandes figuras nacionales e internacionalesl, lo que convierte este estreno en un momento especialmente significativo dentro del calendario musical.

El artista almeriense, uno de los nombres más destacados del pop en español a nivel internacional, ha vuelto a demostrar su potencia vocal y su conexión única con el público en un directo cargado de emoción. El broche de oro de la noche ha llegado con la interpretación de este nuevo tema, que ha sido recibido con una gran ovación por parte de los asistentes.

Además, durante su actuación, el escenario —músicos incluidos— se vistió de gala, acompañando a un David Bisbal en una puesta en escena elegante y con una identidad crooner que refuerza su versatilidad artística.

Esta canción marca un nuevo capítulo en la trayectoria de David Bisbal, anticipando lo que será su próximo lanzamiento y reforzando su constante evolución. El single es una reinterpretación del icónico tema de Camilo Sesto, conectando generaciones y rindiendo homenaje a uno de los grandes referentes de la música en español.

El lanzamiento cobra además un significado especial al, esta misma semana, el propio artista recordar en sus redes sociales sus inicios en Operación Triunfo, el programa que marcó el comienzo de su carrera y le dio a conocer al gran público. Este vínculo con sus raíces artísticas aporta una dimensión emocional adicional a este nuevo proyecto.

Aunque por ahora se mantienen en secreto más detalles sobre su próximo trabajo, el estreno en vivo ha generado una gran expectación entre fans y medios, tanto en España como a nivel internacional.

Con este adelanto exclusivo, David Bisbal continúa consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes del pop latino, con una imagen más crooner que sorprende a su público y amplía su legado musical.

El lanzamiento oficial del single tendrá lugar el próximo 22 de abril, fecha en la que el tema estará disponible en todas las plataformas digitales.