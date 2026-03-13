La superestrella global Ozuna presenta su nuevo sencillo “Una aventura”. El video musical oficial, grabado en Santurce, Puerto Rico y dirigido por Fernando Lugo ya se puede ver desde su canal oficial de YouTube, mientras que el tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Previo a su lanzamiento, el tema generó conversación en redes sociales luego de que el artista compartiera un adelanto con sus seguidores, lo que provocó múltiples opiniones sobre el regreso de la superestrella a su sonido original.

El fragmento se difundió rápidamente entre su audiencia y acumuló miles de reacciones y comentarios en distintas plataformas.

Una Aventura compuesta por Ozuna, Henry Calderón y Johan José Francisco, es una propuesta de reguetón que retoma elementos asociados al sonido con el que el intérprete se dio a conocer en la escena urbana a mediados de la década pasada, una etapa que marcó el inicio de su proyección internacional dentro del género.

Con este estreno, Ozuna suma un nuevo sencillo en solitario tras el lanzamiento en diciembre de su primer álbum colaborativo, Stendhal, junto al artista colombiano Beéle.