El cruce que nadie esperaba, pero que muchos celebraron, finalmente ocurrió. Un cover inesperado desde Un Poco de Ruido, el programa de cumbia más influyente del país, llegó a oídos de Alejandro Sanz y generó una reacción que rápidamente se volvió viral.

Desde el ciclo, conocido por reinterpretar clásicos con impronta tropical y reunir a figuras del género, realizaron una versión que sorprendió a la audiencia. Pero lo que terminó de encender las redes fue la respuesta del propio artista español.

Alejandro Sanz reaccionó a Un Poco de Ruido y se volvió viral: el video

Lejos de mostrarse ajeno, Alejandro reaccionó arengando con su ya clásico “OOAAA”, una expresión que sus fans reconocen al instante y que funciona como sello de aprobación. El gesto fue suficiente para que el video explotara en reproducciones y comentarios.

El momento se convirtió en un verdadero cruce cultural: pop romántico y cumbia, España y Argentina, distintas generaciones y públicos confluyendo en un mismo fenómeno digital.