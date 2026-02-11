El cruce que nadie esperaba, pero que muchos celebraron, finalmente ocurrió. Un cover inesperado desde Un Poco de Ruido, el programa de cumbia más influyente del país, llegó a oídos de Alejandro Sanz y generó una reacción que rápidamente se volvió viral.
Desde el ciclo, conocido por reinterpretar clásicos con impronta tropical y reunir a figuras del género, realizaron una versión que sorprendió a la audiencia. Pero lo que terminó de encender las redes fue la respuesta del propio artista español.
Lejos de mostrarse ajeno, Alejandro reaccionó arengando con su ya clásico “OOAAA”, una expresión que sus fans reconocen al instante y que funciona como sello de aprobación. El gesto fue suficiente para que el video explotara en reproducciones y comentarios.
El momento se convirtió en un verdadero cruce cultural: pop romántico y cumbia, España y Argentina, distintas generaciones y públicos confluyendo en un mismo fenómeno digital.