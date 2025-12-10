Iñigo Quintero anuncia su esperado desembarco en Buenos Aires como parte de su nueva gira mundial, celebrando el éxito de su primer y recién editado disco, El Sitio de Siempre. La cita es el 7 de mayo en La Trastienda.

Tras un 2025 marcado por una gira con entradas agotadas en gran parte de las ciudades que visitó, el artista continúa consolidando su crecimiento internacional y su vínculo con el público latinoamericano.

El Sitio de Siempre representa la madurez de Iñigo como compositor y la consolidación de un universo creativo profundamente emocional. Concebido desde Galicia —su hogar, su raíz— y proyectado hacia lo universal, el álbum se construye alrededor de la idea de pertenencia: “El sitio de siempre no es un lugar: es una manera de pertenecer”, afirma el propio artista.

En esta presentación especial en Buenos Aires, Iñigo repasará las canciones de su primer disco, incluyendo temas como “El Sitio de Siempre” y “Amor”, que ya conquistaron playlists y corazones en todo el mundo, confirmando que su música trasciende idiomas y fronteras.

Íñigo Quintero . Foto: gentileza de prensa.

FECHA EN ARGENTINA

7 de mayo – Buenos Aires – La Trastienda

La gira completa El Sitio de Siempre 2026 incluye además presentaciones en:

6 de marzo – París – Cabaret Sauvage

13 de marzo – Berlín – Astra

14 de marzo – Milán – Magazzini Generali

19 de marzo – Lisboa – LAV Lisboa Ao Vivo

5 de mayo – Ciudad de México – Lunario

9 de mayo – Miami – TBC

24 de mayo – Madrid – La Riviera