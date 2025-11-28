La Delio Valdez hizo historia una vez más con un show arrollador en el Movistar Arena. En una función totalmente agotada, la orquesta presentó su nuevo disco El Desvelo y convirtió el estadio en una verdadera celebración popular.

Un repertorio arrollador y grandes invitados

El show recorrió clásicos como “Inocente”, “La Cancionista”, “Adiós Amor” y “La Cancioncita”, combinados con las nuevas canciones de El Desvelo.

La noche también tuvo momentos inolvidables con invitados de lujo. Soledad Pastorutti se subió al escenario para interpretar “Que Nadie Sepa Mi Sufrir”, un cruce perfecto entre folklore y cumbia que encendió a todo el estadio.

La Delio Valdez

Más tarde, Abel Pintos sorprendió con “Pedazo de Papel” y volvió a desatar la ovación cuando hicieron juntos “Paisaje”, la versión homenaje a Gilda que ya es un clásico del repertorio compartido.

Yvonne Guzmán y Abel Pintos

La orquesta también contó con la presencia de Matías González Chiappe en bandoneón, del colombiano Yeison Landero en el bloque dedicado a Andrés Landero, y del grupo de tamboreras que aportó un clima festivo irresistible.

Una puesta visual que acompañó la celebración

Con visuales vibrantes, vestuarios coloridos y una energía que se mantuvo intacta hasta el final, La Delio Valdez demostró nuevamente su capacidad para trascender generaciones y fronteras. Su propuesta artística sigue consolidándola como uno de los grandes referentes de la música popular argentina.

Ivonne Guzmán y Soledad

Setlist completo La Delio Valdez en Movistar Arena

1. Negro Querido

2. Entre Vos y Yo

3. Negra, Ron y Velas

4. La Cancioncita

5. Dice Que No Le Importa

6. Farsantes

7. De un Tiempo a Esta Parte

8. Porque Yo Te Amo

9. Atrevete a Mirarme de Frente

10. Danza del Uco

11. Eco de Cumbia

12. Mucho Más Libre

13. Pájaro y Demonio

14. Que Nadie Sepa Mi Sufrir (junto a Soledad Pastorutti)

15. El Paso Final

16. Cumbia del Río

17. Corazón Cumbiambero

18. El Rey19. Mix Homenaje a Landero (junto a Yeison Landero)

20. El Campanero21. Perdido22. Pedazo de Papel (junto a Abel Pintos)

23. Paisaje (junto a Abel Pintos)

24. Noche de Cumbión

25. Abajo de la Palmera

26. Inocente

27. Nuestro Lugar Favorito

28. Adiós Amor

29. Outro

30. Por Dios Que No

31. Borracho y Amanecido