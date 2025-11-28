La Delio Valdez hizo historia una vez más con un show arrollador en el Movistar Arena. En una función totalmente agotada, la orquesta presentó su nuevo disco El Desvelo y convirtió el estadio en una verdadera celebración popular.
Un repertorio arrollador y grandes invitados
El show recorrió clásicos como “Inocente”, “La Cancionista”, “Adiós Amor” y “La Cancioncita”, combinados con las nuevas canciones de El Desvelo.
La noche también tuvo momentos inolvidables con invitados de lujo. Soledad Pastorutti se subió al escenario para interpretar “Que Nadie Sepa Mi Sufrir”, un cruce perfecto entre folklore y cumbia que encendió a todo el estadio.
Más tarde, Abel Pintos sorprendió con “Pedazo de Papel” y volvió a desatar la ovación cuando hicieron juntos “Paisaje”, la versión homenaje a Gilda que ya es un clásico del repertorio compartido.
La orquesta también contó con la presencia de Matías González Chiappe en bandoneón, del colombiano Yeison Landero en el bloque dedicado a Andrés Landero, y del grupo de tamboreras que aportó un clima festivo irresistible.
Una puesta visual que acompañó la celebración
Con visuales vibrantes, vestuarios coloridos y una energía que se mantuvo intacta hasta el final, La Delio Valdez demostró nuevamente su capacidad para trascender generaciones y fronteras. Su propuesta artística sigue consolidándola como uno de los grandes referentes de la música popular argentina.
Setlist completo La Delio Valdez en Movistar Arena
1. Negro Querido
2. Entre Vos y Yo
3. Negra, Ron y Velas
4. La Cancioncita
5. Dice Que No Le Importa
6. Farsantes
7. De un Tiempo a Esta Parte
8. Porque Yo Te Amo
9. Atrevete a Mirarme de Frente
10. Danza del Uco
11. Eco de Cumbia
12. Mucho Más Libre
13. Pájaro y Demonio
14. Que Nadie Sepa Mi Sufrir (junto a Soledad Pastorutti)
15. El Paso Final
16. Cumbia del Río
17. Corazón Cumbiambero
18. El Rey19. Mix Homenaje a Landero (junto a Yeison Landero)
20. El Campanero21. Perdido22. Pedazo de Papel (junto a Abel Pintos)
23. Paisaje (junto a Abel Pintos)
24. Noche de Cumbión
25. Abajo de la Palmera
26. Inocente
27. Nuestro Lugar Favorito
28. Adiós Amor
29. Outro
30. Por Dios Que No
31. Borracho y Amanecido