Después de diez años sin lanzar música nueva, Tan Biónica vuelve con “El Regreso”, su nuevo álbum, y lo presenta por primera vez en vivo en Estadio Vélez junto a los grandes himnos que marcaron a toda una generación.

Este miércoles 12 agotó las entradas para el primer show (el 27 de marzo de 2026) y agregó una nueva fecha: 28 de marzo de 2026.

ENTRADAS TAN BIÓNICA ESTADIO VÉLEZ SEGUNDA FECHA

Luego de un reencuentro histórico en 2023, la banda aconvocó a más de medio millón de personas en su gira internacional “La Última Noche Mágica”, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.

Precios de las entradas para Tan Biónica en Vélez

Aquel regreso marcó un antes y un después en la historia reciente de la música argentina y fue reconocido en los Premios Gardel 2025 con dos galardones: Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.

Luego de una década sin publicar material nuevo, “El Regreso” marca el comienzo de una nueva etapa para la banda. El álbum, lanzado recientemente, incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.