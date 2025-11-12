Dueña de una sensibilidad única y una estética sonora profundamente emocional, Pomme promete una noche de conexión intensa con el público porteño, el 30 de mayo en Vorterix. Será una experiencia donde la chanson francesa se funde con el folk contemporáneo y la poesía hecha canción.

Con una puesta íntima, envolvente y de gran belleza visual, su show invita a recorrer su universo artístico: canciones que transitan la melancolía, la ternura y la libertad creativa que la convirtieron en una de las figuras más aclamadas de la música francófona actual.

Será su debut absoluto en Buenos Aires y una oportunidad única para descubrir en vivo a una artista que emociona con la fuerza de lo simple y verdadero.

Pomme, de Francia a la Argentina con su show (Foto: prensa)

ACERCA DE POMME

A sus casi treinta años, Pomme (nombre artístico de Claire Pommet) se consolidó como una de las nuevas referentes de la canción francesa.

Con tres discos aclamados por la crítica: A peu près (2017), Les Failles (2019) y Consolation (2022), conquistó tanto a la prensa como a un público joven que la sigue por su honestidad artística y su voz dulce e hipnótica.

Sus conciertos en Europa, entre ellos, dos noches agotadas en el Zénith de París, confirman que su música trasciende idiomas y generaciones.

En 2024 presentó su nuevo trabajo “Saisons”, un álbum conceptual y orquestal concebido como una puesta teatral en dos actos: otoño-invierno y primavera-verano. En este proyecto colaboró con figuras como Aaron Dessner (The National, Taylor Swift) y Flavien Berger, mezclando folk, climas clásicos y texturas electrónicas.

Pomme, de Francia a la Argentina con su show (Foto: prensa)

De esa búsqueda nació también su reciente single “Des Excuses”, una canción de tres minutos y medio que suena como una confesión luminosa y directa.

Pomme se aleja de la metáfora para escribir sobre la vulnerabilidad, el amor y los silencios que dejan las despedidas, reafirmando su lugar entre las grandes compositoras contemporáneas.

Entre Francia y Canadá, los dos países que considera su hogar, Pomme sigue expandiendo los límites de su arte: compone, actúa, colabora con coreógrafos y cineastas, y redefine lo que significa ser una artista libre.

En Buenos Aires, presentará un show único, donde recorrerá lo mejor de su repertorio junto a las nuevas canciones de Saisons y Des Excuses.

Una noche imperdible para dejarse llevar por su voz delicada, su mirada poética y esa forma tan propia de transformar la emoción en belleza.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.