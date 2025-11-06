Ángela Torres se suma a la primera edición del Festival Polenta, el nuevo evento creado por Nacho Elizalde y La Polaca. La artista será una de las invitadas especiales del festival que mezcla lo mejor de una fiesta con el formato de un gran show en vivo.
Fecha, lugar y entradas de Festival Polenta 2025
Fecha: 29 de noviembre desde las 18 hs hasta las 5 de la mañana
Lugar: Club Ciudad de Buenos Aires
Entradas: a la venta exclusivamente por Passline
Festival Polenta 2025: Line Up
- Ángela Torres
- Damas Gratis
- La Joaqui
- Turf
- LOUTA
- Ilan Amores
- Plastilina
- Juana Rozas