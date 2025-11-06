Ángela Torres se suma a la primera edición del Festival Polenta, el nuevo evento creado por Nacho Elizalde y La Polaca. La artista será una de las invitadas especiales del festival que mezcla lo mejor de una fiesta con el formato de un gran show en vivo.

Fecha, lugar y entradas de Festival Polenta 2025

Fecha: 29 de noviembre desde las 18 hs hasta las 5 de la mañana

Lugar: Club Ciudad de Buenos Aires

Entradas: a la venta exclusivamente por Passline

Festival Polenta 2025: Line Up