El 29 de noviembre aterriza en Buenos Aires el Festival Polenta, el primer Fiestival del país. Con un line up explosivo encabezado por Damas Gratis, La Joaqui, Turf, LOUTA, Plastilina, Ilan Amores y Juana Rozas, este festival propone una experiencia multisensorial de 11 horas, desde el atardecer hasta el amanecer.

¿Qué es Festival Polenta?

Creado por Nacho Elizalde y La Polaca, Festival Polenta nace como una versión XL de la ya legendaria Fiesta Polenta, que desde 2019 ha reunido a más de 500.000 personas en todo el país.

Esta nueva propuesta busca fusionar géneros como la cumbia, el pop, el reggaetón, el rock, el RKT y el indie, en una jornada que no es solo musical, sino también cultural y emocional.

Line-up oficial Festival Polenta 2025

Damas Gratis

Con más de 20 años de trayectoria, la banda de cumbia villera más icónica de Argentina será la encargada de cerrar la primera edición de Festival Polenta con una fiesta inolvidable.

La Joaqui

La reina del RKT dirá presente con sus perreos con corazón, sumando energía y baile al escenario principal.

Turf

Una de las bandas de rock-pop más queridas del país, con clásicos atemporales y un show que combina nostalgia, ironía y mucha música.

LOUTA

El artista más vanguardista de la escena actual. Su show en vivo es una experiencia artística total: música, performance, escenografía y emoción.

Ilan Amores

Revelación de la cumbia alternativa, recientemente acompañó a Manu Chao por España. Esta será su primera vez en el universo Polenta.

Plastilina

Una de las bandas emergentes más prometedoras, con una propuesta fresca que combina indie, pop alternativo y experimentación sonora.

Juana Rozas

Productora y artista pop con un estilo que mezcla electrónica, baladas e indie rock. Una propuesta sonora moderna y profunda.

Fiesta Polenta DJs

¡Y la fiesta sigue! El after oficial será con los DJs residentes de Fiesta Polenta y muchas sorpresas más.

¿Dónde comprar entradas para Festival Polenta?

Las entradas para Festival Polenta están disponibles exclusivamente a través de Passline. No te quedes afuera del evento del año en la escena musical argentina.

¿Dónde se realiza el Festival Polenta?

El festival tendrá lugar en Club Ciudad de Buenos Aires, Avenida del Libertador 7501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.