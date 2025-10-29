La estrella del pop y ganadora del Latin GRAMMY®, ELA TAUBERT, hizo su triunfal regreso a México para dar inicio a la segunda etapa de su gira ‘PREGUNTAS A LAS 11:11 TOUR’.

El jueves, la cantautora colombiana se presentó ante un recinto lleno en el Escenario GNP de Monterrey, seguido de otro espectáculo inolvidable anoche en el legendario Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, con un show completamente agotado.

ELA dio vida a su aclamado álbum debut ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’ con un performance que mantuvo al público enamorados desde el momento en que pisó el escenario. La parada en la Ciudad de México se suma a una serie de conciertos con entradas agotadas en Puerto Rico y Madrid, reafirmando su proyección global y la profunda conexión que mantiene con sus seguidores alrededor del mundo.

Ela Taubert (Foto: gentileza de prensa)

A lo largo de la noche, ELA interpretó un repertorio lleno de los favoritos de sus fans, incluyendo “¿Cómo Es Que Tú?”, “¿Te Imaginas?”, “¿Para Qué?”, “¿Es En Serio?” (producida por Max Martin),“¿Quién Soy Para Juzgar?”, “¿Trato Hecho?” y su colaboración con Jay Wheeler,“No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)”.

En un momento íntimo del show, ELA sorprendió al público con una emotiva versión de“Corre”, el clásico del dúo mexicano JESSE & JOY, provocando un coro lleno de emoción que resonó en todo el teatro.

El show culminó con una interpretación de su éxito global “¿Cómo Pasó?”, dejando a los asistentes saltando y cantando a todo pulmón.

Días antes, ELA había interpretado esta misma canción junto aJOE JONAScomo invitada sorpresa durante la gira ‘Jonas20: Greetings From Your Hometown Tour’ de THE JONAS BROTHERS en Houston, convirtiéndose en la única artista latina en presentarse como invitada especial en la gira del 20º aniversario de los hermanos hasta la fecha.

ELA culmina la etapa en México de su gira este domingo en Guadalajara, antes de continuar hacia Centroamérica, y posteriormente dar inicio a la etapa por Estados Unidos el 23 de noviembre en el Fonda Theatre de Los Ángeles.

La gira por Estados Unidos, patrocinada por Toyota, incluirá paradas en Houston, Nueva York, Orlando y Miami.

Fechas de la gira “Preguntas a las 11:11 Tour”