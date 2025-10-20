Jorge Rojas dio inicio a una nueva edición del Festival La Yapa – Grandes Encuentros en Anisacate, Córdoba, con un espectáculo que tuvo como invitado especial a El Chaqueño Palavecino. Con entradas agotadas y un ambiente cargado de emoción, el evento se consolida como una de las celebraciones culturales más importantes del país.

Un festival con identidad propia: música en vivo, gastronomía y arte regional

Realizado en el patio de la casa de Jorge Rojas, el Festival La Yapa combina lo mejor de la música popular argentina, la gastronomía regional, y la exhibición de artesanías locales, brindando al público una experiencia cultural única. Este 18 de octubre, Rojas volvió a abrir las puertas de su hogar en Anisacate para recibir a cientos de fanáticos que disfrutaron de una noche mágica.

Jorge Rojas. Foto: prensa Por: FLOREN LAMAS

Mati Rojas. Foto: prensa





Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino. Foto: prensa Por: FLOREN LAMAS

Jorge Rojas y El Chaqueño Palavecino: un encuentro histórico

Por primera vez en este formato, El Chaqueño Palavecino participó como invitado especial, protagonizando junto a Rojas un momento histórico para la música folklórica argentina. Su química sobre el escenario, el intercambio musical y la complicidad transmitieron a la perfección el espíritu del festival: compartir, celebrar y emocionar a través de la música.

Una noche de sorpresas: “La Pepa” Brizuela y más artistas invitados

Uno de los momentos más emocionantes de la noche ocurrió cuando Javier “La Pepa” Brizuela, ex integrante de La Barra, fue invitado espontáneamente a subir al escenario. Junto a Jorge Rojas y El Chaqueño, protagonizó un trío inesperado que desató una ovación generalizada del público.

Además, la noche contó con la participación de Mati Rojas, Vicente Mora y Don Argañaraz, sumando diversidad y talento a una grilla artística de primer nivel que celebró la riqueza de la música nacional.

Una experiencia completa para los sentidos

Más allá de los espectáculos en vivo, el festival ofreció a los asistentes la posibilidad de recorrer el estudio de Jorge Rojas, conocer sus espacios creativos y degustar comidas típicas, bebidas artesanales y productos regionales. La atención personalizada, el ambiente cálido y la comodidad del espacio reforzaron el carácter íntimo y festivo del evento.

Próximas fechas: Jorge Rojas continúa su gira “20 años”

Con el éxito de esta nueva edición de Grandes Encuentros, Jorge Rojas reafirma su compromiso con una propuesta cultural que crece año tras año. La gira “20 años” continúa por diferentes puntos del país:

Gira 20 años – Próximos shows de Jorge Rojas