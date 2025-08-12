Jorge Rojas continúa recorriendo el país en el marco de su gira #JRGira20años, donde el cantante propone un recorrido emocional por las canciones más representativas de sus dos décadas como solista.
En el espectáculo de más de dos horas, repasa 50 temas e incluye un segmento íntimo dedicado a sus inicios.
Jorge Rojas agota localidades en todo el país
La gira ya pasó por ciudades como Rosario (sold out), Tucumán, Termas de Río Hondo, Santa Rosa (sold out), Junín y San Juan.
Entre los momentos más emotivos, se destacan el encuentro con fans que viajaron desde Ecuador solo para conocerlo y su participación en la 7ª edición del Festival Cuna del Poncho en Belén, Catamarca, donde sorprendió al público bajando del escenario para cantar “No Saber de Ti”.
Fechas confirmadas de la gira de Jorge Rojas
- 29 y 30 de agosto – Cine Teatro San Luis, San Luis
- 5 de septiembre – Teatro El Círculo, Rosario
- 3 de octubre – Gran Plaza Teatro, Bahía Blanca
- 4 de octubre – Paradiso Cinema & Teatro, Santa Rosa, La Pampa
- 24 y 25 de octubre – Teatro Gran Rex, Buenos Aires
- 1 y 2 de noviembre – Cine Teatro Español, Neuquén