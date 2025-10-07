La banda de rock argentino Airbag volvió a encender el Estadio Monumental de River Plate por tercera vez en el mismo año, con entradas totalmente agotadas, consolidando su lugar como uno de los grandes referentes del rock nacional. Más de 75.000 personas vivieron una noche inolvidable junto a Pato, Guido y Gastón Sardelli, en un show que quedará grabado para siempre en la historia del rock argentino.

Airbag rompe récords en River: tres shows en un solo año

Con este nuevo concierto, Airbag se convierte en una de las pocas bandas argentinas que logra presentarse tres veces en el Estadio River Plate en un mismo año, reafirmando su éxito rotundo y su conexión única con el público.

Durante más de tres horas de show, los hermanos Sardelli desplegaron un setlist impactante que recorrió todos sus hits, junto a una puesta en escena monumental que emocionó a sus fans de todas las generaciones. La energía, el talento y la potencia del trío volvieron a dejar en claro que el rock argentino está más vivo que nunca.

Gira “El Club de la Pelea I”: Airbag suma fechas en Argentina y el mundo

En el marco de un 2025 arrollador, Airbag confirmó dos nuevas fechas en Argentina para cerrar el año a lo grande:

28 de noviembre – Rosario | Hipódromo Rosario

29 de noviembre – Córdoba | Playón del Estadio Mario Alberto Kempes

Estas paradas se suman al tour internacional de la banda, que viene llevando su música por todo el mundo con un éxito rotundo: