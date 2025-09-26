Con más de tres décadas de trayectoria, Los Cafres vuelven a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “Las Preguntas”, una canción que se convierte en el sucesor natural de “Viento”, su anterior sencillo editado en marzo de este año.

En esta nueva entrega, la banda explora la curiosidad como fuerza vital, a través de una lírica introspectiva y un sonido que mantiene la esencia del reggae roots, pero con la frescura que caracteriza a su propuesta actual.

Foto: prensa

“La curiosidad como motor de vida: somos Las Preguntas”, define Claudio Illobre, autor del tema y miembro histórico del grupo.

Por su parte, el vocalista Guille Bonetto agrega: “La magia y potencia de lo simple, aplicada con maestría, es arrolladora y este relajado mantra lo demuestra”.

El lanzamiento incluye también el video oficial de “Las Preguntas”, dirigido por Octavio Lovisolo, con producción audiovisual de alto nivel. El clip ya está disponible en todas las plataformas digitales.

CUÁNDO SERÁ EL SHOW DESPEDIDA DE LOS CAFRES EN BUENOS AIRES

🗓️ Viernes 12 de diciembre

🕰️ 21:00hs

📍Teatro Vorterix - Av. Federico Lacroze 3455

🎫Entradas a la venta en allaccess.com.ar