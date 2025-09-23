Paulo Londra lo volvió a hacer. El artista argentino se presentó con tres conciertos sold out en Ecuador, reuniendo a miles de fanáticos en Quito y Guayaquil, consolidando su regreso triunfal a los escenarios de Latinoamérica.

Triple Sold Out en Ecuador: Quito y Guayaquil vibraron con su show

Paulo Londra en Quito. Foto: prensa

Fans de Paulo Londra en Ecuador. Foto: prensa

Paulo Londra en Guayaquil. Foto: prensa

El tour internacional de Paulo Londra 2025 llegó a Ecuador con tres funciones inolvidables:

📍 16 y 17 de septiembre en el Coliseo Rumiñahui de Quito

📍 18 de septiembre en el Coliseo Voltaire de Guayaquil

Con entradas completamente agotadasofreció un espectáculo de talla internacional, donde repasó s, Londra us grandes éxitos y presentó su nuevo EP “Versus”, una obra íntima que marcó su esperado regreso a las raíces musicales que lo impulsaron a la fama.

Récord absoluto: Paulo Londra supera los 11 mil millones de views en YouTube

En medio de su exitosa gira, Paulo Londra alcanzó un hito histórico: se convirtió en el primer cantante argentino en superar los 11 mil millones de visualizaciones en YouTube, con tan solo 113 videos publicados. Este logro lo posiciona como uno de los artistas más influyentes de la música urbana en español a nivel global.

En Argentina, solo es superado por Bizarrap en este ranking de visualizaciones en la plataforma.

Una gira internacional con entradas agotadas

El Paulo Londra Tour 2025 ha recorrido los escenarios más importantes de España, México, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Colombia y Ecuador, logrando sold out en casi todas sus fechas. El tour continuará en noviembre con el gran cierre en Córdoba, Argentina, su ciudad natal.

Próximos shows destacados

🇦🇷 29 de noviembre : Quality Arena, Córdoba (SOLD OUT)

🇺🇾 16 de abril 2026 : Antel Arena, Montevideo

🇵🇾 18 de abril 2026 : Puerto de Asunción, Asunción

🇨🇴 8 de agosto 2026 : Movistar Arena, Bogotá (NUEVA FECHA)

🇦🇷 Marzo 2026: Headliner en Lollapalooza Argentina



