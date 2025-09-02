Paulo Londra culminó la segunda parte de su gira internacional en Arequipa, Perú, ante una multitud en el Jardín de la cerveza. A lo largo de la noche, desplegó su impactante show destacado por su explosiva puesta en escena acompañada del infinito talento del referente urbano.

Con un repaso que no dió respiro, Paulo eligió regalarles a todos sus fanáticos sus grandes hits como “Sin cadenas”, “Plan A”, “Romeo y Julieta” y “Tal Vez”. También, se sumaron a la lista las de su reciente material “Versus”.

Durante su estadía en Arequipa, el referente urbano, disfrutó del emocionante cariño de todos sus fanáticos, quienes lo recibieron en el aeropuerto de la ciudad peruana. Luego lo esperaban más demostraciones de amor con fans copando el aeropuerto y el hotel y finalmente en el Jardín de la cerveza. Cada momento vivido, es fruto de lo que Paulo cosechó con su talento y carisma inigualables.

Paulo continuará su gira por Chile, Colombia y Ecuador, mientras en Argentina se palpita su llegada a casa. Miles de personas orgullosas de este artista que brilla en todo el mundo con su arte podrán disfrutar de una noche especial en Córdoba el 29 de noviembre en Quality Arena con entradas agotadas.

Foto: gentileza de prensa.

En marzo 2026, será headliner de la nueva edición del LollaPalooza compartiendo cartel con reconocidas figuras nacionales e internacionales marcando otro hito en su carrera profesional.

A principios de 2025 Paulo se presentó en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid con entradas agotadas y shows que marcaron a fuego un año trascendental en su vida.

Luego realizó su arrolladora gira por México con entradas totalmente agotadas en sus fechas de Monterrey, Guadalajara y CDMX, en donde reunió a más de 70.000 personas en un despliegue escénico descomunal.

Foto: gentileza de prensa.

Paulo Londra Tour 2025 / 2026

España

25/04 – Palau Sant Jordi, Barcelona ( SOLD OUT )

27/04 – Movistar Arena, Madrid (SOLD OUT)

México

02/05 – Auditorio Banamex, Monterrey ( SOLD OUT )

03/05 – Auditorio Banamex, Monterrey ( SOLD OUT )

07/05 – Auditorio Telmex, Guadalajara ( SOLD OUT )

09/05 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México ( SOLD OUT )

10/05 – Palacio de los Deportes, Ciudad de México (SOLD OUT)

Argentina

07/06 – Movistar Arena, Buenos Aires ( SOLD OUT )

08/06 – Movistar Arena, Buenos Aires ( SOLD OUT )

29/11 – Quality Arena, Córdoba (SOLD OUT)

Costa Rica

23/08 – Parque Viva, San José (SOLD OUT)

Guatemala

27/08 – Salón 6 Parque de la Ciudad, Guatemala (SOLD OUT)

Perú

29/08 – Costa 21, Lima ( SOLD OUT )

31/08 – Jardín de la Cerveza, Arequipa (SOLD OUT)

Chile

09/09 – Movistar Arena, Santiago de Chile

Colombia

13/09 – Festival Cordillera, Bogotá

Ecuador

16/09 – Coliseo Rumiñahui, Quito

17/09 – Coliseo Rumiñahui, Quito ( SOLD OUT )

18/09 – Coliseo Voltaire, Guayaquil (SOLD OUT)

Uruguay

16/04 – Antel Arena, Montevideo

Paraguay

18/04 – Puerto de Asunción, Asunción

