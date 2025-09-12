Silvestre y La Naranja volvió a Buenos Aires tras tres presentaciones en España y, con la ansiedad de mostrar su nuevo disco Alter Ego, sorprendió a sus fans con un show en un café de Palermo. El anuncio lo hicieron en redes y en minutos coparon el lugar, con gente cantando incluso desde la vereda.

La cita más esperada será el 27 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas, donde la banda celebrará un gran año y el lanzamiento de su nuevo álbum. El entusiasmo es tal que el campo delantero ya está agotado y sólo quedan las últimas entradas de campo trasero.

Gira completa de Silvestre y La Naranja – Alter Ego Tour

Agosto

30/8 – Coquiín Rock, Valladolid (España)

Septiembre

5/9 – Sala Apolo, Barcelona (España)

7/9 – Sala But, Madrid (España)

27/9 – Estadio Malvinas Argentinas, CABA (Argentina)

Octubre

4/10 – Atenas Arena, Córdoba (Argentina)

9/10 – Casino Magic, Neuquén (Argentina)

11/10 – Predio Yapire, Corrientes (Argentina)

16/10 – Bioceres Arena, Rosario (Argentina)

18/10 – Blondie, Santiago de Chile (Chile)

24/10 – Auditorio Bustelo, Mendoza (Argentina)

25/10 – Cine Teatro, San Luis (Argentina)

30/10 – ZeyZeys, Miami (EE.UU.)

Noviembre

1/11 – S.O.B’s, New York (EE.UU.)

2/11 – Beat Kitchen, Chicago (EE.UU.)

5/11 – The Bronze Peacock, Houston (EE.UU.)

6/11 – The Echo, Los Ángeles (EE.UU.)

13/11 – Sala Arpa, Querétaro (México)

14/11 – Foro Tims, Monterrey (México)

15/11 – C3 Stage, Guadalajara (México)

20/11 – Black Box, Tijuana (México)

29/11 – Auditorio Blackberry, Ciudad de México (México)

Conocé más a Silvestre y La Naranja

Silvestre y La Naranja (SYLN) es una banda bonaerense que ha emergido como una de las propuestas más atractivas e innovadoras de la escena musical latinoamericana. Posee influencias del funk, soul & R&B, y está formada por Justo FM (voz), Fran Nicholson (guitarra), Luco Grasso (bajo) y Ferla Laprida (batería).

Tienen editados cinco álbumes de estudio, han girado a lo largo de su país y llevan más de 40 shows internacionales por toda Latinoamérica y España. La banda ha sido parte del lineup de los festivales más importantes de Argentina, como también de encuentros internacionales como Lollapalooza (Chile), Vive Latino y Pal’ Norte (México), Cordillera (Colombia), Cosquín Rock (Uruguay), entre otros.

El grupo estuvo nominado en los Premios Gardel 2024 en la categoría de “Mejor Álbum Pop Alternativo” (“Sueño cítrico”), y se presentó en la entrega llevada a cabo en el Movistar Arena Buenos Aires junto a Fabiana Cantilo, para una explosiva reinterpretación del clásico de Charly García “Demoliendo Hoteles”.

Finalizaron el 2024 presentando el primer adelanto “Prisionero Perfecto” y agotando su segundo Estadio Obras con invitadas de lujo como Fabiana Cantilo y Zoe GotussoA comienzos del 2025 tocaron en el Festival Cosquín Rock, compartiendo cartel con artistas como Los Piojos, Peces Raros o CA7RIEL & Paco Amoroso.

También presentaron “Océano”, segundo single de esta nueva etapa, y anunciaron su regreso a los escenarios porteños en el esperado Festival Quilmes Rock, presentando por primera vez en vivo el track “Invencibles”.

Por último, culminaron esta etapa previa al disco presentándose durante la primera jornada del festival Rock en Baradero, donde despidieron el set de su último disco abriendo el nuevo camino de éxito que trazarán con el repertorio de “ALTER EGO”.