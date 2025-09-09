Los Cafres, una de las bandas más icónicas del reggae roots en español, celebra el 30° aniversario de su álbum debut “Frecuencia Cafre” con una edición especial en vinilo doble que saldrá a la venta el viernes 19 de septiembre. Este relanzamiento conmemora un disco histórico y marca un nuevo hito en la trayectoria de la banda argentina.

Publicado originalmente en 1994, “Frecuencia Cafre” fue el primer álbum de reggae roots en español y ahora regresa en formato vinilo de 180 gramos, con arte renovado y el tracklist completo, algo que no se había podido lograr en la edición limitada de 2014.

“Para nosotros este disco es importantísimo. Incluso escapa a lo que significa para nosotros como banda. ‘Frecuencia Cafre’ es un hito en la historia del reggae en español”, expresó Guille Bonetto, voz líder de la banda.

La nueva edición fue remasterizada por Pedro Pearson, incluye mezclas inéditas de Errol Brown, y representa una evolución sonora que mantiene la esencia orgánica y cálida del vinilo. Además, Los Cafres confirmaron que están trabajando en la reedición completa de su discografía en vinilo, buscando un sonido fiel y auténtico para cada álbum.

Show despedida del año en Buenos Aires

Como parte de esta celebración, Los Cafres cierran el año con un show especial el viernes 12 de diciembre a las 21:00 hs en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455, CABA). Las entradas ya están disponibles a través de All Access.

Próximas fechas de gira 2025:

18/09 – Río Cuarto, Córdoba – Argentina

27/09 – Cordillera – Paraguay

07/11 – Catamarca – Perú

08/11 – Lima – Perú

13/11 – León – México

14/11 – Guadalajara – México

15/11 – Tijuana – México

20/11 – Pachuca – México

21/11 – Monterrey – México

22/11 – CDMX – México

23/11 – San Luis Potosí – México

12/12 – Buenos Aires – Argentina

Nuevo single a fines de septiembre

Además, Los Cafres anunciarán a fin de mes el lanzamiento de un nuevo single, continuación de “Viento”, una canción lanzada en marzo que marcó una nueva etapa musical y espiritual para la banda.

“‘Viento’ es una energía inconmensurable que libera. Como la música, es transformación, es soltar, es conexión”, dice Guille Bonetto.